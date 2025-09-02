黃少谷轉戰房仲遭狂潑冷水！　嘆成「地獄倒霉鬼」曝自卑心聲

記者張筱涵／綜合報導

藝人黃少谷近年投入房仲工作，1日在社群感嘆自己像是「房仲地獄倒霉鬼」，透露剛入行時總被潑冷水，「現在時機不好」、「房子很難賣」、「你怎麼這個時候進來？」的聲音不斷，讓他曾經感到自卑。

▲黃少谷無奈剛轉行到房仲常被潑冷水。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃少谷 Shao Huang）



不過，黃少谷強調自己出身搖滾樂圈，習慣逆勢而行，「跟市場唱反調是我的家常便飯」，並喊話就算環境不景氣，也會為了家人和孩子努力堅持，「大家加油！台灣加油！」

黃少谷同時分享過去在西門町推廣音樂的經歷，當時親自掛著專輯廣告看板在人潮中發傳單，希望能讓埋首手機的路人注意到自己，如今則把這份精神延續到房仲工作。貼文中還附上對比照，一邊是頂著藍髮、在街頭冒雨派發傳單的模樣，一邊是如今西裝筆挺的自拍，展現從歌手到房仲的轉變。

▲黃少谷曾披著廣告看板自行宣傳活動。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃少谷 Shao Huang）



消息曝光後，演藝圈好友林道遠留言力挺：「加油，沒有不景氣！只有願不願意做！更何況我們還有阿爸天父。」黃少谷則回應「阿門」。不少網友也給予鼓勵：「其實不只房仲，各行各業都不景氣」、「現在這種氛圍進來做是對的，雖然會辛苦，但基本功才會紮實」、「你很勇敢，是真男人，是孩子的驕傲」、「誠懇很重要，我相信你可以的」，正能量留言湧入。