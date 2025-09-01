《食尚玩家》林莎出國脫了！「超兇事業線現形」濕身解放低胸泳裝

記者潘慧中／綜合報導

林莎雖然在8月已決定不再與經紀公司續約，但仍不時與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列濕身泳裝照，火辣身材全被拍，至今已吸引1.9萬人朝聖按讚！

▲林莎辣露超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）



照片中，可以看到林莎身上穿著一件深色條紋泳裝，細肩帶設計凸顯漂亮的肩頸線條，正面大U領剪裁更是包不住呼之欲出的北半球，深邃事業線完全被看光光。

▲林莎解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）



鏡頭一拉遠，只見林莎搭配同款式三角泳褲，襯托出纖細腰身和穠纖合度的大腿線條，盡展窈窕體態。她和一群女性友人泡在無邊際泳池，散發出悠閒又療癒的氛圍。

▲▼林莎秀出窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）



事實上，林莎17歲就開始在展場工作，曾擔任多年的展場主持人，2019年推出寫真集後，正式進入演藝圈，2020年成為《食尚玩家》節目主持人，至今人氣依然居高不下。

▲林莎的身材超有料！（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）