MIRROR舞者癱瘓3年留2後遺症！　無法自主排大小便…堅持信念復健

記者陳芊秀／綜合報導

香港男團MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生舞台大螢幕掉落事故，造成舞者李啟言（阿Mo）頸椎爆裂，全身癱瘓至今已經3年。牧師爸爸李盛林近日發表第162封代禱信，罕見提及阿MO的現況，至今無法調解體溫，也尚無法自主排出大小便，但依舊抱持堅強的信念踏著復健之路。

▲舞者阿Mo因演唱會砸落大螢幕重傷癱瘓。（圖／翻攝自IG／momo.lky）

代禱信信中提到，面對漫長的復健與未來可能的幹細胞、腦機接口等醫療突破，阿Mo並非消極等待，而是懷抱著盼望。牧師爸爸形容，兒子即使身處幽暗之中，依然每日迎向新的晨光，倚靠信念一步步走在那條「在人眼中根本不可能實現的復原之路」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為照顧者的爸爸坦言，比起事發當年整年的混沌，如今任何一絲進展，都是當初不敢想像的恩典。他透露了阿Mo的最新病況，原來阿MO癱瘓至今3年，身體仍無法自主調節體溫，每次臉頰灼熱通紅，家人急忙將冰水置之腋下幫忙降溫；大小便雖開始有了一點感覺，卻仍無法自主排出。即便如此，家人仍將每一個微小的突破，視為憐憫醫治的證據。

港媒日前報導，阿MO持續治療並且已經轉院至國外，日前更透過社群平台曬出正面照，雖然臉部經過特效處理，仍可看到身材比過去相比較為圓潤，頸部中間下方位置則明顯可見插管的傷口，顯示仍在復健階段。

▲阿Mo於7月曬出正面照。（圖／翻攝自IG／momo.lky）