瑪格羅比談「小丑女」在DC新宇宙的未來　暗示已經準備好要交棒

就在詹姆士岡恩執導的《超人》於今年7月正式上映後，新的DC電影宇宙也正式揭開序幕，以目前來說，這位導演已確認了他將會針對多位DC角色進行重新選角，但其中一位去留最令粉絲們好奇的角色，當然就是由瑪格羅比飾演的「小丑女」。

最初於2017年的DC電影《自殺突擊隊》中首度現身的小丑女，成為了全片少數受到讚賞的亮點，在那之後，這位角色也在《猛禽小隊》以及《自殺突擊隊：集結》中再次登場 ，不斷為粉絲們帶來印象深刻的演出。

然而，由於《自殺突擊隊：集結》也是一部由詹姆士岡恩執導的作品，不少粉絲認為本片或許有機會像約翰西南主演的DC影集《和平使者》一樣，直接被納入新的DC宇宙，讓瑪格羅比有機會再次扮演這位經典角色。然而，她本人目前也無法確定是否真的會這樣發展，甚至還暗示她或許已經準備好要將小丑女交棒給另一位新演員。

在近期接受《Variety》雜誌的訪問時，瑪格羅比就被問她是否已經在準備要以小丑女的身份重返全新的DC宇宙。對於這個問題，她並沒有給出明確的答案，僅表示她目前尚未收到任何相關消息。接著，她也強調自己非常喜歡這位角色，對於演出也不會感到絲毫的厭倦。但在此同時，她也對這位角色抱持著很大的期望，希望她能像蝙蝠俠一樣，即使之後不是由她飾演也能繼續發展下去。

簡單來說，瑪格羅比並沒有明確否認她在次回歸演出小丑女的可能性，雖然這確實重新點燃了一些粉絲們的期望，但她對於讓其他演員來接替她演出也抱持著開放的態度。不僅如此，就連導演詹姆士岡恩在近期受訪時也對於這個議題給出了十分模糊的回應。

在上週接受《娛樂週刊》的訪談時，詹姆士岡恩一如既往地對於DC宇宙的未來發展保持神秘，僅表示一切真相將會在未來揭曉。有趣的是，這位導演之前在被問到對過往DC系列演員回歸的可能性時，往往都會直接給出明確的答案，但瑪格羅比卻成為了罕見的例外。

於2021年推出的《自殺突擊隊：集結》雖然技術上來說延續了隸屬於舊版DC宇宙的《自殺突擊隊》，但詹姆士岡恩之後推出的作品全新DC宇宙動畫《生物突擊隊》又與本片產生了許多連結，這也讓《集結》到底屬於那個宇宙引發了熱烈的討論與推測，而這個問題的答案也將直接決定瑪格羅比是否有機會能再次回歸。

以目前來說，無論結果如何，瑪格羅比似乎都可以坦然接受，但還有哪些演員能夠詮釋新版DC宇宙的小丑女呢，雖然女神卡卡在《小丑：雙重瘋狂》中確實帶來了令人難忘的演出，但考慮到那部電影的評價與獨立性，導演似乎並不會讓她接演。

至於其他選擇，不少粉絲認為在《血色珍珠》等驚悚電影中帶來瘋狂演出的米雅高斯似乎是個不錯的人選。各位妞妞覺得還有哪些女演員適合接演呢？



