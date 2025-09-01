ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳喬恩減肥早餐「瘦回10年前」
「4大連假」要來了
李明川批台鐵便當
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

布魯斯威利 蔡依林 薔薔 吳阿志 壯壯 倪淑君 Jimin 范曉萱

瑪格羅比談「小丑女」在DC新宇宙的未來　暗示已經準備好要交棒

文／妞新聞

就在詹姆士岡恩執導的《超人》於今年7月正式上映後，新的DC電影宇宙也正式揭開序幕，以目前來說，這位導演已確認了他將會針對多位DC角色進行重新選角，但其中一位去留最令粉絲們好奇的角色，當然就是由瑪格羅比飾演的「小丑女」。

最初於2017年的DC電影《自殺突擊隊》中首度現身的小丑女，成為了全片少數受到讚賞的亮點，在那之後，這位角色也在《猛禽小隊》以及《自殺突擊隊：集結》中再次登場 ，不斷為粉絲們帶來印象深刻的演出。

然而，由於《自殺突擊隊：集結》也是一部由詹姆士岡恩執導的作品，不少粉絲認為本片或許有機會像約翰西南主演的DC影集《和平使者》一樣，直接被納入新的DC宇宙，讓瑪格羅比有機會再次扮演這位經典角色。然而，她本人目前也無法確定是否真的會這樣發展，甚至還暗示她或許已經準備好要將小丑女交棒給另一位新演員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在近期接受《Variety》雜誌的訪問時，瑪格羅比就被問她是否已經在準備要以小丑女的身份重返全新的DC宇宙。對於這個問題，她並沒有給出明確的答案，僅表示她目前尚未收到任何相關消息。接著，她也強調自己非常喜歡這位角色，對於演出也不會感到絲毫的厭倦。但在此同時，她也對這位角色抱持著很大的期望，希望她能像蝙蝠俠一樣，即使之後不是由她飾演也能繼續發展下去。

簡單來說，瑪格羅比並沒有明確否認她在次回歸演出小丑女的可能性，雖然這確實重新點燃了一些粉絲們的期望，但她對於讓其他演員來接替她演出也抱持著開放的態度。不僅如此，就連導演詹姆士岡恩在近期受訪時也對於這個議題給出了十分模糊的回應。

在上週接受《娛樂週刊》的訪談時，詹姆士岡恩一如既往地對於DC宇宙的未來發展保持神秘，僅表示一切真相將會在未來揭曉。有趣的是，這位導演之前在被問到對過往DC系列演員回歸的可能性時，往往都會直接給出明確的答案，但瑪格羅比卻成為了罕見的例外。

於2021年推出的《自殺突擊隊：集結》雖然技術上來說延續了隸屬於舊版DC宇宙的《自殺突擊隊》，但詹姆士岡恩之後推出的作品全新DC宇宙動畫《生物突擊隊》又與本片產生了許多連結，這也讓《集結》到底屬於那個宇宙引發了熱烈的討論與推測，而這個問題的答案也將直接決定瑪格羅比是否有機會能再次回歸。

以目前來說，無論結果如何，瑪格羅比似乎都可以坦然接受，但還有哪些演員能夠詮釋新版DC宇宙的小丑女呢，雖然女神卡卡在《小丑：雙重瘋狂》中確實帶來了令人難忘的演出，但考慮到那部電影的評價與獨立性，導演似乎並不會讓她接演。

至於其他選擇，不少粉絲認為在《血色珍珠》等驚悚電影中帶來瘋狂演出的米雅高斯似乎是個不錯的人選。各位妞妞覺得還有哪些女演員適合接演呢？

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Niusnews妞新聞DC電影超人瑪格羅比小丑女詹姆士岡恩Lady Gaga

推薦閱讀

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

5小時前

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了　本人親發聲

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了　本人親發聲

11小時前

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

13小時前

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

8/30 15:51

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

15小時前

台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材首曝光　工作人員全看傻

台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材首曝光　工作人員全看傻

10小時前

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

15小時前

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

23小時前

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

15小時前

許允樂「郵輪約會穿太辣」！衣包不住超兇上圍 李玉璽反應超真實

許允樂「郵輪約會穿太辣」！衣包不住超兇上圍 李玉璽反應超真實

8小時前

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

8/31 15:15

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

16小時前

熱門影音

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
王淨飯撒結束...一秒變臉

王淨飯撒結束...一秒變臉
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！
徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD

徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD
J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)

J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)
伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

看更多

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

吳速玲治老花碰壁「1原因無法做手術」　懊悔：只能繼續戴隱形眼鏡

1小時前11

陳喬恩公開最新體重！　「快回到10年前數字」減肥早餐曝光

1小時前6

江蕙最終場不捨哭了！　安可破例「獻1驚喜」超催淚

2小時前10

李明川開箱120元高鐵便當「變心了」！　批台鐵走味：我終於說出來

3小時前11

樂天女孩跨界音樂圈！啦啦隊女神制服造型太犯規　河智媛開口唱中文鬧笑話

3小時前1

江蕙23場收官嗨喊「還想唱」！　被拱大巨蛋「1句話」露曙光

3小時前20

張凌赫出道前試鏡照流出！　帥氣長相驚豔劇組：沒想到後來那麼火

3小時前2

江蕙今晚開唱最終場！　曝光真實心情「下令嚴禁1事」

5小時前1

日本「最強の肉体」女偶像來自台灣　白宮瑠夏腹肌超猛！

5小時前1219

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」
    5小時前2419
  2. 屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了
    11小時前3628
  3. 蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔
    13小時前307
  4. 台女星「50元買台積電」32歲就退休！
    8/30 15:512814
  5. 快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」
    15小時前64
  6. 台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材曝光
    10小時前266
  7. 霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會
    15小時前123
  8. H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」
    23小時前2817
  9. 林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！
    15小時前2217
  10. 許允樂「郵輪約會穿太辣」
    8小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合