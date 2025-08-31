愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭揭脆弱面：完全控制不住

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於本月14日在社群公開懷孕喜訊。今（31）日她在IG上傳一段哭泣影片，揭露自己在懷孕之後，心境上所面臨的巨大轉變與挑戰。內容曝光後，湧入大批網友留言替她加油打氣。

▲愛雅坦言懷孕後變得愛哭。

愛雅在文中坦言：「萬萬沒想到，懷孕之後的我，才是真正的『愛哭鬼』」，承認自己變得多愁善感。她表示，現在的情緒起伏極大，「小事都能放大成大事」，常常會陷入「一邊想笑自己矯情，一邊又完全控制不住」的矛盾狀態。

▲愛雅揭懷孕脆弱面。

愛雅也透露，自己曾「糾結了很久，要不要分享脆弱的一面」，然而，自從公開懷孕消息後，她收到許多來自「學姐們」的私訊，徹底改變她的想法。她表示，許多前輩都分享她們曾在孕期裡被焦慮和眼淚淹沒的經驗，這讓她恍然大悟：「原來不是只有我」，而是所有孕婦都在被荷爾蒙左右著情緒。

▲愛雅14日公開懷孕喜訊。

在獲得前輩的經驗分享後，愛雅表示自己獲益良多，也從中學到最重要的一課，那就是在「孕期有無限的問題，找到情緒出口很重要。」她感謝所有願意分享的網友，表示正是這些溫暖的鼓勵，讓她學會慢慢調整，找到平衡與力量。最後，她也下了一個深刻的註解，認為「懷孕，不只是身體的改變，更是一場心情和靈魂的修行。」