百萬YTR HOOK手指突冒異狀！翻完「超臭老書」…急奔歐洲醫院：變黑了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有170萬訂閱，自然不做作的風格備受喜愛。沒想到，她30日突然在社群網站透露，手指不但無預警腫起來，還冒出膿包，讓她意外「體驗了人生第一次在歐洲看醫生的感覺」。

▲HOOK的手指最近無預警冒出異狀。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



HOOK透露，最近疑似因為過度疲累導致手指出現異狀，腫起來了，「結果我本人什麼不會最會搞死自己，跑去買了本超老而且超臭的書（真的很臭）無情狂接觸手指，晚上馬上長膿包。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翻完這本老書後，HOOK的手指進一步冒出膿包。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



起初並未太過緊張，但隨著膿包顏色變黑，HOOK決定就醫，同時體驗第一次在歐洲看醫生的感覺，「我還很大驚小怪問醫生說你覺得我要馬上回臺灣嗎？？？醫生說不用，我問了兩次（甚至是用不同問法），他兩次都說不用。」

▲發現膿包變黑後，HOOK連忙在歐洲當地就醫。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



聽完醫生回答後，HOOK決定暫時不回台灣，繼續留在歐洲完成工作，「希望我的無名指不要不見，不然不知道結婚戒指要戴哪。」