《秘密關係》破2萬粉追蹤！ 　王君豪曝「見面會是幌子」：婚禮才是真的吧？

記者蕭采薇／台北報導

台日合資BL劇《秘密關係Secret Lover》上線逾一個月人氣席捲海內外，官方IG追蹤人次突破2萬大關，更收到不少海外的邀訪。在粉絲熱烈敲碗下，「拓晞CP」成晞與王君豪宣布迎接大結局前，於9月14日在台舉辦《秘密關係 Secret Lover》首場見面會。王君豪放閃表示：「見面會是幌子，婚禮才是真的吧？」不少粉絲磨拳擦掌準備搶票，盼能近距離參與拓晞CP的高甜「婚禮」。

▲成晞（右）替王君豪戴上定情戒指。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，目前共播出7集。從小一起長大的俊晞（王君豪飾）、阿拓（成晞飾）逐漸意識到對彼此的情感而修正果，卻頻頻遇上不同考驗。阿拓如願進入夢想的建築事務所工作，老闆詹文森（林嘉威飾）似乎也察覺到阿拓與俊晞不單單只是好朋友，兩人的甜蜜戀情是否會因詹文森的關愛而動搖，令觀眾好奇不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾演出《HIStory4 - 近距離愛上你》的林嘉威則預告：「文森應該最能理解阿拓的顧慮，在感情裡最可怕的不是敵人，而是一個懂你的人，大家來看看文森會是愛情推手，還是會造成感情裂縫的第三者吧。」

▲佔有慾極強的成晞（左）連王君豪與小朋友玩耍也吃醋。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係》開播以來便收到許多粉絲熱烈敲碗，期望能有見面會與親眼感受演員們的魅力，「《秘密關係 Secret Lover》Fanmeeting In Taipei」敲定於9月14日登場，活動不僅準備各種福利，兩人也將會公開獻唱OST，邀請粉絲們一起見證拓晞CP的甜蜜火花。

面對即將到來的見面會，王君豪說：「現在的心情是滿滿的期待與緊張，因為這將是我們《秘密關係》的第一次粉絲見面會！我希望能把最真誠的我們帶給大家，讓每位粉絲都能度過一段開心難忘的時光。期待在現場看到你們的笑容，一起創造專屬於我們的回憶。」

▲成晞（左）與王君豪多場吻戲親得火熱，令觀眾直呼好害羞。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

成晞也興奮喊話：「這段時間收到很多支持，終於能和大家面對面，這不只是一場見面會，而是一次我們一起留下回憶的機會，想聽你們的聲音，也想和你們分享屬於拓晞CP的心情。希望你們能帶著笑容來現場，一起大合唱，期待那天大家不用隔著螢幕，而是一起快樂的玩耍盡情享受我們精心準備的演出吧！」

▲成晞（左）如願進入林嘉威（中）的建築事務所實習，卻被他察覺成晞與王君豪的關係。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）



《秘密關係 Secret Lover》Fanmeeting In Taipei，9月14日下午2點在WESTAR舉行，門票售價從2250元到4500元不等，9月1日中午12點在KKTIX售票系統、 全家便利商店Famiport開賣，無法到場的粉絲可購買線上直播票，完整資訊請參考《秘密關係Secret Lover》官方IG。