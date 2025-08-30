泰勒絲的歌能治失智症！　英專家證實「這30首歌是治療神曲」

記者田暐瑋／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）27日凌晨宣布答應美式足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的求婚，讓全球歌迷又驚又喜。而2024年英國療養機構發表的研究報告再度成為話題，研究證實她的音樂對失智症患者具有顯著療效，成為失智患者的一大福音。

該研究於2024年指出，失智症患者最適合的音樂節奏為每分鐘80至120拍，因為此節奏能有效喚起患者的快樂回憶。分析泰勒絲的音樂作品後，研究團隊發現她至少有30首歌曲符合這一節奏標準，並整理出一份平均節奏101拍、總時長逾2小時的歌單，其中包括《Love Story》、《22》等作品。

為進一步提升音樂療法的效果，英國療養機構推出名為「Senior Swifties」的活動，幫助患者將音樂與快樂回憶連結，從而加強治療效果，吸引了眾多長者參與，並獲得家屬及專家的高度評價，音樂療法作為非侵入性的治療方法，逐漸受到醫療界的重視，而泰勒絲的音樂則成為其中的亮點。

除了在失智症治療上的應用，泰勒絲的音樂也被美國心臟研究協會認證，專輯《The Tortured Poets Department》中的同名歌曲每分鐘110拍，正好符合徒手心肺復甦（CPR）的節奏標準，這一發現引發廣泛關注，專家建議可將該歌曲納入急救訓練中，幫助大眾掌握正確的心肺復甦節奏。

