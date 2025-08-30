《綜藝大熱門》再見！　蘿莉塔最後錄影告白「沒它沒現在的我」

記者張筱涵／綜合報導

藝人蘿莉塔30日透過社群發文，感性告別《綜藝大熱門》：「大熱門真正地畫下句點了，到現在還是不太能相信。大熱門可以說是我的再生父母。」

▲蘿莉塔曝當天錄影的合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／蘿莉塔）



蘿莉塔回憶自己因為節目的整人外景單元意外走紅，「在憲哥的要求下罵人，播出後居然反應良好，從此有了幹譙龍的稱號，大家才因此記得我是誰，可以說沒有大熱門就沒有現在的我。」蘿莉塔也特別感謝節目總是能想出許多「荒謬卻執行完成」的單元，例如「讓我們24小時不睡覺，然後進棚玩益智遊戲」、「把我跟逸祥載到養鴨場扮成鴨子進行猜歌（why？）」以及「跟我說要浪漫約會好好打扮，結果讓我和張立東去爬金面山」。

▲▼蘿莉塔感性告白沒有《綜藝大熱門》沒有現在的她。（圖／翻攝自FACEBOOK／蘿莉塔）



每次錄影都是從天亮錄到隔天天亮，蘿莉塔笑稱「收工同時發早餐」，雖然辛苦，卻充滿歡樂與回憶，並在文末表示：「謝謝大熱門，讓我不管是以觀眾或以參與者的角色，都得到許多樂趣。天下無不散的宴席，但散了ㄧ桌，還可以再重開ㄧ桌啊。期待再聽到『綜藝大熱門，RHito』的那天。」以滿滿感謝與不捨，向節目深情道別。

另外，蘿莉塔也分享當天錄影的照片，她身穿白色洋裝，站在「Rrrr HITO NIGHT」招牌下高舉雙手，笑容燦爛，像是在與舞台告別；也俏皮地靠在「WELCOME」布景旁，展現輕鬆一面。合照中，她與吳宗憲、Lulu、張立東等人互動熱烈，舉手吶喊的模樣充滿活力，隨後的大合照中，幕前幕後齊聚比「V」手勢，氣氛溫馨。

▲每個人都比著Ya露出燦爛笑容。（圖／翻攝自FACEBOOK／蘿莉塔）