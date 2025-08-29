黑男老婆患「急性出血性膀胱炎」！　推測病因：記取教訓了

記者劉宜庭／綜合報導

知名YouTuber黑男的老婆、網紅Lucy（盧蓁）今年3月才剛升格人妻，不料昨（28日）深夜卻突然因身體不適掛急診，透露自己「出血量很大」，嚇壞大批粉絲。在經過一夜的檢查與休養後，她稍早發文報平安，透露病因是「急性出血性膀胱炎」。

▲Lucy被診斷急性出血性膀胱炎。（圖／翻攝自Lucy IG）



Lucy昨晚無預警透露自己掛急診，當時她表示不清楚病因，只知道出血量非常大，就連醫生看到她的尿液都嚇到，追問她是否在哪裡有撞到。在經過檢查後，她今日發文向關心的粉絲與媒體報平安，表示自己「昏睡到剛剛醒了」，目前已經返家休養，並且「有吃止血所以沒有再出血了」。

文中，Lucy也公布醫師的診斷結果為「急性出血性膀胱炎」，心有餘悸地描述，尿檢時「拿了兩罐濃稠的血出來給醫生」，當時「醫生和我看了也都嚇到」，且白血球指數更飆升到一萬七。

▲Lucy昨晚身體不適緊急就醫掛急診。（圖／翻攝自Lucy IG）



對於病因，Lucy推測是自己近兩週工作太忙，而「一工作就忘了上廁所」所導致的。這次慘痛的經歷讓她學到教訓，表示自己「現在抱著一大罐的水猛灌中」，並提醒自己「以後工作都要喝水上廁所記取教訓了」。