曹雅雯為動畫打造新歌　「還入圍威尼斯影展」成台灣之光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后曹雅雯近日雖不斷被瘋狂粉絲騷擾，但她仍照常工作，推出台語單曲〈愛到卡慘死〉，由施立創作、張三製作，以台式那卡西復古風格詮釋敢愛敢恨世代。此曲同時為謝文明動畫短片《螳螂》電影歌曲，該片入選威尼斯影展地平線競賽單元，創下台灣動畫短片首度入圍紀錄，將於9月5日世界首映。

▲曹雅雯推出新單曲〈愛到卡慘死〉。（圖／立竿見影工作室提供）

曹雅雯坦言接到邀約時十分驚喜，因為她熱愛動畫，卻意外發現《螳螂》以驚悚異色顛覆了以往對動畫的想像。她在演唱中特別加入酒氣與風塵味，呼應女主角遊戲人間的設定，展現細膩卻張力十足的口氣唱法，謝文明更盛讚她歌聲完全呈現了角色魅惑感。

《螳螂》故事描述女子於酒吧色誘並殺害男子餵養孩童，卻因一次失手使劇情失控。全片由楊凡監製，陳淑芳、陳竹昇、陳雪甄獻聲，杜篤之操刀音效，全片以台語發音，融合在地文化與黑色氛圍，展現獨特台灣美學。

謝文明歷時四年動員近40位動畫師，以2D逐格動畫打造鉛筆素描風格，場景結合台灣老街與80年代酒家文化。曹雅雯以〈愛到卡慘死〉增添異色氛圍，與施立、張三攜手翻玩復古曲風，為台流音樂注入新美學，也為威尼斯舞台帶來濃濃台灣氣息。