台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》演員陳珮騏昨（27）日迎來48歲生日，演員們特地在拍攝空檔於攝影棚為她驚喜慶生。這次回歸八點檔陳珮騏演技再度升級，無論是凌厲眼神或催淚哭戲都獲得觀眾讚賞，網友更留言直呼「就是爽！」

▲陳珮騏48歲生日與《百味人生》劇組一起度過。（圖／三立提供）

吹蠟燭許願時，當陳珮騏說到第三個願望，謝承均打趣問「怎麼沒有許男人的願望？」陳珮騏立刻笑回「我有你就夠了！」隨後她也在社群感性發文「感謝大家一直以來的鼓勵與支持，讓我知道原來自己也能帶來一些正面的存在感，所以今年想請大家把這份祝福傳遞給更多人，再次感謝大家的愛，我真的收穫很多很多很多，難以言喻！」

網友也貼心留言給陳珮騏「我真的很喜歡妳，妳是一個心地善良的人美人，尤其對流浪動物的支持與幫助讓我由衷的佩服，妳是一個活菩薩，我還是要跟說聲祝福妳生日快樂心想事成！」對這次的演出被問平時是否會看網友留言，她大笑表示「不敢看」，但坦言與岳虹這次合作「母女對戲演得實在很過癮」。

劇中，陳珮騏對並非親生女兒的林萱瑜呵護備至，戲外她也展現母愛本能，笑說就連身高180公分的賴郁庭，她都會關心、怕對方拍戲辛苦或不開心。岳虹在一旁打趣爆料「剛剛妳女兒跟老公還在為了爭巧克力吵架。」陳珮騏馬上笑著回應「我當然是站在女兒這邊！」

被問到與陳珮騏再度搭檔的感想，謝承均直呼「跟她對戲真的很爽，我這次是真的有愛她了。」陳珮騏則笑回「但是我沒有感受到那種很濃烈的愛，下次要再濃烈一點！」

