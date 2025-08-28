ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林依晨首監製電影《失明》 人物海報曝光！李沐自爆當過前輩替身

記者黃庠棻／台北報導

九月強檔電影《失明》來勢洶洶，集結超強卡司，林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱，近日官方曝光六位人物海報，角色關係也引起好奇。其中飾演林依晨、吳可熙少年時期分別是由李沐及王渝萱飾演，四人皆是曾獲獎項肯定的演員，也在《失明》海外影展中被評審大讚演技，神選角引起網友討論。

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

林依晨飾演的許書儀，是一位傳統女性，努力要成為宜室宜家且凡事親力親為的賢內助。她表示「和之前演繹過比較敢愛敢恨、性格鮮明的角色相比，書儀真的是隱忍、壓抑許多。」飾演少女書儀的李沐也分享「當時試鏡時，有猜到是演依晨姐的少年時期，覺得很酷，我以前也當過依晨姐的替身，這次要演同一個角色，真的是很奇妙的緣分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

出道前常被說神似林依晨，李沐表示自己看自己好像有點說不上來「不過導演小豫姐說過我的個性和依晨姐剛出道的時候很像，我覺得很有趣，也許是性格影響了面相也不一定。依晨姐最吸引我的地方是個性上的反差，她很多讓觀眾印象深刻的角色都是比較活潑的，但本人的個性感覺是沈穩內斂的。」

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

而林依晨也認為，李沐鼻子、嘴巴、臉型都有些神似，眼神有時迷濛放空的時候也滿像的，她更誇讚對方是一個很可愛，又天馬行空、古靈精怪的女孩，有時候也很有個性，但在電影中她的少女書儀則是比較溫婉內斂、較隱忍和壓抑自己感受的人，至於詳情如何「大家進戲院看就知道了。」

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

吳可熙飾演的羅雪津個性大膽無懼、不受約束。針對角色反差吳可熙表示「我真實的個性比較像書儀，之前有演過許多比較傳統、極度壓抑的女性角色，近期想挑戰雪津這種狂野和叛逆的部分，一方面想要探索，也希望藉由這個角色更靠近那部份的自己。」

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

王渝萱則飾演少女雪津「我想呈現的雪津是相較同齡的孩子更勇敢更直視感情，但也同時需要練習直視那些脆弱，所以在演的時候我會蠻注意雪津勇敢下的思慮，讓自己飾演的小雪津能夠更合理的支撐長大的雪津。」

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

說到與吳可熙飾演同個角色最困難的地方，王渝萱表示「開拍前，我記錄了可熙姊的眼神，觀看的方式、眼球的速度、堅定的眼光，察覺事情的靈敏度和說話的節奏、語調。我很慢！她很快！我有練習讓眼球的速度變快！不知道有沒有成功，因為我很像樹懶，我眨眼睛真的很慢！好難！」

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

而吳可熙私底下也會跟王渝萱分享自己認為的角色可能是什麼，讓王渝萱說道「這些對我來說都是很好的素材，第一天拍攝可熙也有來現場看我們拍攝，以確保角色在同個調性。」

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

李沐與王渝萱多年後又再次合作，李沐表示多年後再一起拍戲滿好玩的，認識太久了，跟朋友演戲要更專心但也更難專心。王渝萱則開玩笑說「太熟了要把對方當一個角色對待蠻難，所以每場我們都想趕快拍完，不想再跟對方抱抱了！因為真的太熟了！很奇怪的感覺！」電影《失明》即將在9月19全台上映。

▲林依晨與吳可熙在《失明》裡有許多對手戲。（圖／周子娛樂提供）

▲《失明》由林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠、李沐、王渝萱主演。（圖／周子娛樂提供）

