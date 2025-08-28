正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐最近認愛上班族女友（傑尼醬），不料卻遭週刊爆料，一位自稱是被狄鶯認證的現任女友「J小姐」指控，和孫安佐交往一年多以來，他不只慣性劈腿，被女方抓包，還死心塌地想求和前女友阿乃、到處跟女網紅發送性暗示訊息。更離譜的是，孫安佐居然跨國奔波台灣、泰國找偽娘約會。對此，孫安佐帶著女友露面首度回應，經紀人重讀天月更認為爆料來源是孫安佐前任阿乃。

▲孫安佐和現任女友出面回應 。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐澄清，報導有很多是不實內容，尤其現任女友優尼醬不可能做出這種事，「她對我的家裡狀況，幾乎都一無所知，而且我女友幾乎都在我旁邊，所以請大家不要再亂報了，這樣鬧下去真的沒完沒了，不要影響到我周圍的親朋好友，還有我的家人。」

▲孫安佐駁斥不實指控。（圖／翻攝自孫安佐IG）

優尼醬也首露面發聲，坦言自己非公眾人物，已造成困擾和焦慮，盼望外界別擅自轉載她照片，「有關孫安佐與泰國發生的事情以及家庭相關的事，當時本人尚未認識孫安佐並不知情，也並未見過他的奶奶。報導所使用的照片，是孫的泰國照片，明顯就是孫的友人所拍攝的，本人從未與孫安佐共同出國，更不可能向媒體提供如此詳細資訊，本人與孫安佐交往期間，孫並無任何劈腿行為，有人冒用本人的名義向媒體爆料，已嚴重損害本人的名譽也算是媒體炒作、抹黑，在此聲明，請各界停止不實謠言。」

▲孫安佐女友露面澄清。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐經紀人則公開和阿乃私下對話，透露先前就有收到女方告知，她因為和孫的感情受到委屈，所以打算要爆料，「我本人嚴重懷疑爆料就是阿乃所為，因為孫和家人私密的事情不可能有太多人知道，造成安佐和家人的困擾，他們家是非常相親相愛，請各位給孫安佐親友一點空間，冒用別人名義非常不恥，令人遺憾。」

▲孫安佐經紀人公開和阿乃對話 。（圖／翻攝自孫安佐IG）