黃奕12歲女赴韓當練習生　網挖「生父是毒販」抵制…他傻眼報警

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星黃奕因主演《上錯花轎嫁對郎》走紅，她日前透露12歲的女兒為了當藝人，遠赴南韓培訓。怎料，她的愛女卻因生父黃毅清曾涉毒被判刑16年，遭到網友強烈抵制，事情鬧到連好友張倫碩都看不下去，直接報警。

▲黃奕的女兒想當藝人卻被網友抵制，好友張倫碩為此發聲。（圖／翻攝自微博／黃奕、張倫碩）

黃奕在女兒出道一事遭到抵制後，於8日曾透過直播回應外界的質疑。她在直播中情緒激動地表示：「對一個12歲的小孩沒必要話說得那麼難聽。」強調女兒與前夫「沒關係」，希望大眾停止牽連孩子，還反嗆：「行，我們位子讓出來了，你上，請你出道好嗎？」結果引發網友更強烈的撻伐。

▲黃奕回應強調女兒和前夫沒關係。（圖／翻攝自微博）

就在輿論持續發酵之際，張倫碩在26日的直播中發聲，直言：「我的價值觀崩潰了，為什麼要網暴一個孩子？父親犯錯不該牽連無辜子女。」不料此舉反而引發更大風波，網友紛紛指出事件焦點在於「毒販子女佔用公共資源」的不當性，而非針對孩子本身；還有人指控張倫碩「支持毒販子女出道」、「同情毒販」。

對此，張倫碩在27日凌晨以「遭受不實指控」為由向警方報案，要求警方介入調查網路謠言。他於中午的直播中，也再次澄清立場，表示自己從未支持過黃奕的女兒出道，「若問真實想法，我覺得她不應出道。」而之所以報警，是因為他認為網路謠言已觸犯法律底線，需要通過法律途徑還自己清白。

▲張倫碩呼籲網友不要針對小孩。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！