ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！公開求助
「幫夫運最強」星座Top 3
春風聽張景嵐情變秒傳訊息
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

泰勒絲 薔薔 堀內美香 吳阿志 峮峮 孫安佐 蕭亞軒 王鶴棣

黃奕12歲女赴韓當練習生　網挖「生父是毒販」抵制…他傻眼報警

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星黃奕因主演《上錯花轎嫁對郎》走紅，她日前透露12歲的女兒為了當藝人，遠赴南韓培訓。怎料，她的愛女卻因生父黃毅清曾涉毒被判刑16年，遭到網友強烈抵制，事情鬧到連好友張倫碩都看不下去，直接報警。

▲▼黃奕12歲女赴韓當練習生「生父是毒販」遭抵制。（圖／翻攝自微博／黃奕、張倫碩）

▲黃奕的女兒想當藝人卻被網友抵制，好友張倫碩為此發聲。（圖／翻攝自微博／黃奕、張倫碩）

黃奕在女兒出道一事遭到抵制後，於8日曾透過直播回應外界的質疑。她在直播中情緒激動地表示：「對一個12歲的小孩沒必要話說得那麼難聽。」強調女兒與前夫「沒關係」，希望大眾停止牽連孩子，還反嗆：「行，我們位子讓出來了，你上，請你出道好嗎？」結果引發網友更強烈的撻伐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃奕12歲女赴韓當練習生「生父是毒販」遭抵制。（圖／翻攝自微博）

▲黃奕回應強調女兒和前夫沒關係。（圖／翻攝自微博）

就在輿論持續發酵之際，張倫碩在26日的直播中發聲，直言：「我的價值觀崩潰了，為什麼要網暴一個孩子？父親犯錯不該牽連無辜子女。」不料此舉反而引發更大風波，網友紛紛指出事件焦點在於「毒販子女佔用公共資源」的不當性，而非針對孩子本身；還有人指控張倫碩「支持毒販子女出道」、「同情毒販」。

對此，張倫碩在27日凌晨以「遭受不實指控」為由向警方報案，要求警方介入調查網路謠言。他於中午的直播中，也再次澄清立場，表示自己從未支持過黃奕的女兒出道，「若問真實想法，我覺得她不應出道。」而之所以報警，是因為他認為網路謠言已觸犯法律底線，需要通過法律途徑還自己清白。

▲▼黃奕12歲女赴韓當練習生「生父是毒販」遭抵制。（圖／翻攝自微博）

▲張倫碩呼籲網友不要針對小孩。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃奕張倫碩

推薦閱讀

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

3小時前

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

4小時前

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

1小時前

春風曾是張景嵐迷弟！聽她情變秒傳訊息　「等妳分手比等政黨輪替還久」

春風曾是張景嵐迷弟！聽她情變秒傳訊息　「等妳分手比等政黨輪替還久」

3小時前

不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

17小時前

泰勒絲男友自家後院求婚！7月就準備好戒指　準公公笑曝細節：她等不及了

泰勒絲男友自家後院求婚！7月就準備好戒指　準公公笑曝細節：她等不及了

4小時前

黃奕12歲女赴韓當練習生　網挖「生父是毒販」抵制…他傻眼報警

黃奕12歲女赴韓當練習生　網挖「生父是毒販」抵制…他傻眼報警

1小時前

一隻阿圓再剪超短髮！　「齊肩內彎新造型」亮相…網驚：瘦了

一隻阿圓再剪超短髮！　「齊肩內彎新造型」亮相…網驚：瘦了

1小時前

李千娜小兒子才1歲多「鬆口想生第四胎」：寶寶來了就接受他　

李千娜小兒子才1歲多「鬆口想生第四胎」：寶寶來了就接受他　

11小時前

快訊／TWICE高雄宣佈加場了！　兩場演出「明天一次開賣」

快訊／TWICE高雄宣佈加場了！　兩場演出「明天一次開賣」

8小時前

富邦啦啦隊正妹應援一半「被螳螂襲胸」　當場嚇壞狂跳求救隊友

富邦啦啦隊正妹應援一半「被螳螂襲胸」　當場嚇壞狂跳求救隊友

2小時前

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！　原和玉「4天僅募30萬救命錢」公開求助

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！　原和玉「4天僅募30萬救命錢」公開求助

2小時前

熱門影音

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

看更多

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前51

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

1小時前40

一隻阿圓再剪超短髮！　「齊肩內彎新造型」亮相…網驚：瘦了

1小時前22

黃奕12歲女赴韓當練習生　網挖「生父是毒販」抵制…他傻眼報警

2小時前40

富邦啦啦隊正妹應援一半「被螳螂襲胸」　當場嚇壞狂跳求救隊友

2小時前21

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！　原和玉「4天僅募30萬救命錢」公開求助

3小時前57

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

3小時前21

《祕密花園》導演離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩

3小時前30

春風曾是張景嵐迷弟！聽她情變秒傳訊息　「等妳分手比等政黨輪替還久」

4小時前30

泰勒絲男友自家後院求婚！7月就準備好戒指　準公公笑曝細節：她等不及了

4小時前71

YTR魚乾罕見解放比基尼！　「真實身材入鏡」2.3萬人讚爆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤
    3小時前107
  2. 薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光
    4小時前205
  3. 孫安佐怒駁劈腿「沒完沒了」　他公開前任對話開戰
    1小時前81
  4. 春風聽張景嵐分手秒傳訊息：終於
    3小時前6
  5. 狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子
    17小時前4831
  6. 準公公曝泰勒絲男友求婚細節
    4小時前6
  7. 黃奕12歲女赴韓當練習生「生父是毒販」遭抵制
    1小時前42
  8. 一隻阿圓再剪超短髮！　「齊肩內彎新造型」亮相
    1小時前6
  9. 李千娜小兒子才1歲多「鬆口想生第四胎」！
    11小時前10
  10. 快訊／TWICE高雄宣佈加場「明天一次開賣」
    8小時前16
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合