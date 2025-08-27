超仙命理老師曾窮到一天只剩30元吃飯　白瑜花十年入手新宅終於圓夢

記者葉文正／台北報導

人生不會永遠順遂，卻可能因努力而改變方向。占星老師、同時也是節目主持人的 白瑜，就是一個鮮明的例子。

▲白瑜老師。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

過去，白瑜歷經婚姻破裂，成為單親媽媽。那段日子不僅要獨自照顧孩子，還要面對龐大的經濟壓力，甚至一度一天只剩 30 元餐費。更艱難的是，十年內她帶著孩子搬家 8 次，漂泊無依的生活讓她感到不安。白瑜說：「那時候最大的夢想，就是有一個能讓孩子和自己安心居住的家。」白瑜回憶。

▲白瑜老師終於買房了。（圖／山姆提供）

憑藉多年的占星研究，她推出了 全方位占星學課程，系統化整理專業知識，幫助許多人理解自己的人生方向。課程受到熱烈迴響，不僅讓她重建了職涯，也讓她找回自信。隨後，她又以 靈能的挑戰節目主持人的身份站上舞台，分享故事、陪伴觀眾，在更多人心裡點亮希望。

▲白瑜老師與巧克力。（圖／山姆提供）

她也透露：「其實我沒有比別人幸運，我只是一直努力。」白瑜笑著說。當她終於簽下人生第一間房子的合約時，心裡浮現的不是豪華或排場，而是「安定」兩個字。

如今，這份夢想終於實現。白瑜希望傳遞給大家的訊息是：「夢想不是幻想，只要相信自己、堅持到底，夢想就能一步步變成現實。」

這樣的心情，也啟發了她與台灣精品巧克力品牌 Joyce Chocolate 的合作也是LINE禮物的第一名，推出 六種風味，六種人生力量「星座巧克力禮盒 12 入」。她希望這不只是一盒巧克力，而是一份鼓勵提醒每個人都能像白瑜一樣，用努力照亮自己的天空。