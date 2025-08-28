劉冠廷遭夾殺！離婚爸媽搶主持婚禮　《雙囍》被迫「一天偷辦2場」超展開

記者蕭采薇／台北報導

天啊！劉冠廷要結婚了？！ 而且還不是結一次，是「結兩次」！這不是八卦，是金獎導演許承傑繼《孤味》大賣1.9億後，最新力作《雙囍》的爆笑劇情。這次他集結了超豪華台港金獎卡司，包括劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙，光看名單就讓人期待值爆表。

▲劉冠廷（左）、余香凝（右）在《雙囍》中共演新人夫妻籌辦婚禮。（圖／水花電影提供）

《雙囍》劇情超展開！劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，在人生最重要的婚禮日，卻面臨超大挑戰：他那對「打死不相往來」的離婚爸媽—楊貴媚飾演的事業女強人媽媽「白雁心」，跟庹宗華飾演的不苟言笑爸爸「高盛宏」，竟然都搶著要主持兒子的終身大事。

▲香港金像獎影后余香凝被《雙囍》故事打動。（圖／水花電影提供）



為了不得罪任何一方，劉冠廷只好聯合香港金像獎影后余香凝飾演的新娘「吳黛玲」、香港資深演員田啟文飾演的岳父、影歌雙棲的9m88飾演的婚顧，還有國民弟弟蔡凡熙飾演的伴郎，想盡辦法在一天之內，偷偷摸摸地辦兩場婚禮！這根本是「不可能的任務」吧？導演許承傑笑說，婚禮不只是儀式，更是把兩個甚至更多家庭推到同一張桌子上，「成家的意義，是在理解原生家庭後，更清楚怎麼建立自己的家。」

▲劉冠廷在《雙囍》中搶先體驗婚禮新郎。（圖／水花電影提供）

首次飾演新郎的劉冠廷坦言，劇本超吸引他，角色要在一天內面對兩場婚禮的內外壓力，生動描繪了婚禮的忙碌與荒謬。他拍完後真心佩服：「辦婚禮很不簡單！」而戲裡戲外都辦過婚禮的余香凝，收到劇本時也超有感！她回憶自己辦婚禮時也遇到重重困難，看到劇本簡直是「既開心又疲累」的心情重現，直呼這個題材「非常有趣」！

▲楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎事業有成的母親「白雁心」。（圖／水花電影提供）

這次最讓人驚喜的，莫過於金馬影后楊貴媚和金鐘視帝庹宗華的「世紀同框」！楊貴媚飾演事業有成的媽媽，她笑說從《孤味》就很欣賞導演許承傑，讀完《雙囍》劇本覺得「好荒謬、好有趣又有點悲傷」，得知兒子是影帝劉冠廷，更是「怎能放過他！」庹宗華則飾演不苟言笑的爸爸，他透露跟楊貴媚認識多年，卻從沒同台過，這次終於圓了「想跟她一起合作的願望！」

▲金鐘視帝庹宗華在《雙囍》中飾演不苟言笑的新郎父親「高盛宏」。（圖／水花電影提供）

而以《少林足球》「三師兄」深植人心的香港資深電影人田啟文，這次飾演新娘爸爸。他幽默爆料，收到邀約時一度以為是「電話詐騙」，但看了劇本後被內容和製作團隊吸引，二話不說就接了！他更誇讚劇組「不枉此行」，能跟這麼多影帝影后級的演員過招學習。

▲資深香港電影人田啟文首次以演員身份來台拍攝電影《雙囍》。（圖／水花電影提供）

影歌雙棲的9m88這次飾演劉冠廷的好友兼婚顧「小芮」，要以一己之力對抗兩場婚禮的籌備，她笑說小芮根本是「平行宇宙的自己」，但比她更圓融有行動力。而蔡凡熙則飾演婚禮最強後盾「伴郎大蔡」，雖然現實中沒當過伴郎，但他拍完後自信表示：「經過《雙囍》這特別的婚禮教學，我相信在我現實生活中擔任伴郎對我來說已經沒有困難的點了！」《雙囍》預計在2026年農曆春節上映。

▲蔡凡熙在拍攝完《雙囍》後，對擔任伴郎非常有信心。（圖／水花電影提供）