春風曾是張景嵐迷弟！聽她情變秒傳訊息　「等妳分手比等政黨輪替還久」

記者蕭采薇／台北報導

張景嵐攜手「人類圖畫館館長」游沛宸Yuyu，合作主持全新Podcast節目《好丫》，本周邀來玖壹壹成員春風擔任嘉賓。張景嵐爆料有次春風從媒體報導上得知她戀情分手的消息，就立刻傳訊息：「阿嵐你終於分手了！」

▲張景嵐（右）邀請好友春風（中）上節目，左為游沛宸。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

過往在鏡頭前鮮少話語的春風，面對好友張景嵐不斷追問人生故事，讓他直呼：「要把我掏空！」Yuyu則透露，目前為止這麼多集，身邊朋友聽到要訪問春風，大家都是尖叫！春風笑回：「有品味的朋友！今天超緊張，你們節目好知性！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對大家好奇當歌手前的工作，他這麼形容：「是金融專業，支票貼現，有點像會計師、資產分析專員。早上打電話給客戶，問他們今天需不需要用到資金，假設是陌生客戶就要去了解，看公司規格、有幾個員工、帳款、401對帳單，問對方錢要使用到哪裡。」

聊起浪子回頭的過程，孝順的春風淡淡說：「媽媽走了，我就變好了。」如今用音樂、電影作品陪伴大家，也深受許多觀眾們喜愛，他也謙虛說：「我自己是很幸運的人。」

▲張景嵐和春風是多年好友。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

玖壹壹其他兩位團員健志、洋蔥都已婚，只剩春風還是黃金單身漢，被逼問喜歡類型，他顯得泰然，表示一切順其自然，倒是提起自己從以前就非常喜歡張景嵐，還曾到現場追星，如今兩人成為好朋友。

張景嵐爆料有次春風從媒體報導上得知她戀情分手的消息，就立刻傳訊息：「阿嵐你終於分手了，等你分手比等政黨輪替還要久！」讓她是哭笑不得。雖然還沒結婚，但對於未來孩子名字倒是取好了，春風幽默說，生女兒取有情、生兒子是取有義。

▲張景嵐和春風是多年好友。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

如今成為家喻戶曉的明星，春風也體悟該有的公眾社會責任，面對小孩、長輩不同族群粉絲的支持，他自己在說話、行為都所有改變：「每天起床吃飯會跟人家拍照，一定的工作，我車牌很好認、每天在路上都有人熱情打招呼。」面對張景嵐拱出來選里長，春風開玩笑答：「還真沒想過！需要良民證嗎？」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定《好丫》Podcast、官方YouTube頻道。

▲春風體悟藝人該有的公眾社會責任。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）