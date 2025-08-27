林莎出國解放比基尼！　「趴地掉出傲人上圍」好身材看光

記者王靖淳／綜合報導

女星林莎平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在IG大方曬出一系列出國辣照，換上比基尼在沙灘上擺拍的模樣曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲林莎趴在海灘上。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）

透過林莎分享的照片可見到，她身穿一件淺藍色針織的交叉比基尼泳裝，上半身的綁帶凸顯她的鎖骨與肩頸線條。她把頭髮綁成單邊長辮子，同時臉上還配戴著一副白色大框太陽眼鏡，時而對鏡頭俏皮眨眼，時而坐在沙灘上交叉雙腿，並微笑望向遠方。值得一提的是，林莎還用雙手撐地趴在海灘上，倒出傲人上胸的模樣，火辣尺度破表。

▲林莎PO比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）

林莎在文中分享自己前往印尼知名潛水勝地的心得，其中最讓她感到震撼的，是世界聞名的粉紅沙灘。她在文中難掩激動之情，形容眼前的景色「夢幻到好像撒滿愛心的地毯」，同時也感性地寫下，當「第一腳踩進粉紅沙灘的瞬間」，就已深深愛上此地。照片曝光後，立刻湧入大批網友按讚，同時也紛紛留言表示「超讚」、「超辣」、「太美了。」

▲林莎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）