不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

圖文／鏡週刊

和孫安佐交往一年多以來，J小姐經常到孫家居住，她也因此得知孫鵬和狄鶯幾乎是幾天就一大吵，「狄鶯只要喝醉就會咆哮過去孫鵬與前女友林筱薇的事，甚至帶她回內湖的房子，讓狄鶯至今不願再踏入，飆罵都是因為孫鵬不忠，才會帶壞兒子。」

巨嬰男星劈不停3／不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

▲據悉，經常在社群曬恩愛的孫鵬（左）和狄鶯（右），夫妻早已不睦多年。（圖／翻攝自狄鶯臉書／鏡週刊）

巨嬰男星劈不停3／不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

▲和孫鵬之前傳出緋聞的林筱薇（左圖），如今已是王傳一（右圖）太太。（圖／鏡週刊）

J小姐更透露，孫鵬的媽媽罹患失智症又重聽，但因為狄鶯不願與婆婆同住，即便身體不好，也不太敢到孫鵬家中，甚至酒醉後還會罵婆婆失智是在演戲，說她連巷口早餐店都記得，卻不記得很多事。

現在之所以想揭發孫家面目，J小姐表示，是因為過去一年不斷被他們PUA（精神和情感操控的行為模式），對孫安佐的行徑忍氣吞聲，卻換來不斷被背叛，「他根本不怕我難過，還說漫畫《刃牙》裡面弱者都是女人，我一開始以為他是受害者，誰知道他們全家演技那麼好，狄鶯每天都說是世界帶壞她兒子，酸民欺負他，才讓他走鐘。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

巨嬰男星劈不停／狄鶯才誇「最滿意她」　女友爆孫安佐狂劈腿還騷擾女網紅

巨嬰男星劈不停1／自比鬼滅「宇髓天元」要3個老婆　孫安佐赴泰找偽娘約會

巨嬰男星劈不停2／愛劈腿還是媽寶男　她曝孫家連「慶祝母親節」也是狄鶯付錢

