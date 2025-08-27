快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

記者蕭采薇／綜合報導

恭喜！流行天后泰勒絲，無預警投下震撼彈，驚喜宣布與小一歲的美式足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）結婚！她甜蜜的instagram宣佈喜訊，並俏皮寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚囉！」

▲泰勒絲宣布結婚。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲在發文中以極具創意且充滿甜蜜的方式，正式公開了她已婚的狀態。她寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚囉。」這句獨特的宣告，不僅幽默地比喻了兩人各自在音樂界和運動界的專業領域，也流露出身為新婚妻子的幸福與俏皮。

▲泰勒絲曬出超大婚戒。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲和崔維斯感情甜蜜，儘管去年一度傳出分手，甚至網路上流出一份「分手合約」，卻沒影響兩人感情。今年6月兩人大方出席好友婚禮，小情侶從頭到尾黏踢踢，完全不甩情變流言。而泰勒絲先前無預警發表新專輯，也是選擇在男友的podcast上公開，當眾曬恩愛，甜度爆表。

這對備受矚目的情侶，過去的戀情一直廣受外界關注，儘管兩人偶爾還曾傳出分手，但一次次的甜蜜互動屢屢打破流言。如今，從熱戀到修成正果，這份緣分終於開花結果，也讓外界對他們的婚姻生活充滿了期待，再次見證了巨星愛情童話的完美篇章。

泰勒絲出道以來有過不少戀情，也因為會把生活寫進歌中，每張專輯幾乎都有紀念自己戀情的歌曲。包括最早的「強納斯兄弟」的二哥喬強納斯（Joe Jonas）、《暮光之城》的「狼人」泰勒洛納（Taylor Lautner）、創作歌手約翰梅爾（John Mayer）、《歡樂合唱團》的柯瑞蒙提斯（Cory Monteith）、英國天團One Direction成員哈利史泰爾斯（Harry Styles）等，每段戀情都轟轟烈烈。

前一段穩定交往的感情，是與英國演員喬歐文（Joe Alwyn）的6年情，雙方多次傳出婚訊，喬歐文甚至化名為「William Bowery」，為泰勒絲的專輯寫歌，但兩人最終沒有走到一起，對於分手原因也始終避談。喬歐文在分手近2年後，直到今年才終於開金口表示已經走出情傷，「別人走不出來是你們自己的問題。」