ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」
最會挑撥離間的三大星座！
化妝師吳阿志驟逝！離世原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王思佳 吳宗憲 許凱 沈玉琳 唐綺陽 吳慷仁 邵雨薇 唐禹哲

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

記者蕭采薇／綜合報導

恭喜！流行天后泰勒絲，無預警投下震撼彈，驚喜宣布與小一歲的美式足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）結婚！她甜蜜的instagram宣佈喜訊，並俏皮寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚囉！」

▲泰勒絲宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲宣布結婚。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲在發文中以極具創意且充滿甜蜜的方式，正式公開了她已婚的狀態。她寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚囉。」這句獨特的宣告，不僅幽默地比喻了兩人各自在音樂界和運動界的專業領域，也流露出身為新婚妻子的幸福與俏皮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲曬出超大婚戒。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

泰勒絲和崔維斯感情甜蜜，儘管去年一度傳出分手，甚至網路上流出一份「分手合約」，卻沒影響兩人感情。今年6月兩人大方出席好友婚禮，小情侶從頭到尾黏踢踢，完全不甩情變流言。而泰勒絲先前無預警發表新專輯，也是選擇在男友的podcast上公開，當眾曬恩愛，甜度爆表。

這對備受矚目的情侶，過去的戀情一直廣受外界關注，儘管兩人偶爾還曾傳出分手，但一次次的甜蜜互動屢屢打破流言。如今，從熱戀到修成正果，這份緣分終於開花結果，也讓外界對他們的婚姻生活充滿了期待，再次見證了巨星愛情童話的完美篇章。

▲泰勒絲宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲出道以來有過不少戀情，也因為會把生活寫進歌中，每張專輯幾乎都有紀念自己戀情的歌曲。包括最早的「強納斯兄弟」的二哥喬強納斯（Joe Jonas）、《暮光之城》的「狼人」泰勒洛納（Taylor Lautner）、創作歌手約翰梅爾（John Mayer）、《歡樂合唱團》的柯瑞蒙提斯（Cory Monteith）、英國天團One Direction成員哈利史泰爾斯（Harry Styles）等，每段戀情都轟轟烈烈。

前一段穩定交往的感情，是與英國演員喬歐文（Joe Alwyn）的6年情，雙方多次傳出婚訊，喬歐文甚至化名為「William Bowery」，為泰勒絲的專輯寫歌，但兩人最終沒有走到一起，對於分手原因也始終避談。喬歐文在分手近2年後，直到今年才終於開金口表示已經走出情傷，「別人走不出來是你們自己的問題。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

泰勒絲Travis Kelce

推薦閱讀

薔薔宣布開除元老員工！認被踩底線「心碎切割」　網瘋猜是他...全震驚

薔薔宣布開除元老員工！認被踩底線「心碎切割」　網瘋猜是他...全震驚

3小時前

王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因：將依遺願帶回台南樹葬

王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因：將依遺願帶回台南樹葬

2小時前

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

32分鐘前

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

6小時前

《花甲》劇組台南出車禍！「車頭撞毀」5人送醫　電視台回應曝現況

《花甲》劇組台南出車禍！「車頭撞毀」5人送醫　電視台回應曝現況

3小時前

王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」！被爆10年秘戀…陸網：只證明長情

王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」！被爆10年秘戀…陸網：只證明長情

10小時前

小嫻「砸六位數搭頭等艙」曝原因　開箱片感動14萬人

小嫻「砸六位數搭頭等艙」曝原因　開箱片感動14萬人

5小時前

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

19小時前

日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了

日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了

8小時前

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

7小時前

國光女神被砸傷「形狀顏色全變了」　急奔醫院照X光：太蠢

國光女神被砸傷「形狀顏色全變了」　急奔醫院照X光：太蠢

5小時前

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

2小時前

熱門影音

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶
鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影

鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影
高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去
SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍

港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍
陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

唐禹哲剛求婚...認「11年前未婚生子」！　蘇小軒得知「第一反應」：需要時間消化

唐禹哲剛求婚...認「11年前未婚生子」！　蘇小軒得知「第一反應」：需要時間消化

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

看更多

蔡依林合體RIIZE　意外組合再加一

即時新聞

剛剛
剛剛
32分鐘前14

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

1小時前10

鄭愷被爆不爽「小姨子買35萬名牌包」怒停卡　工作室火速發聲

1小時前20

潔哥談厭童現象「不如厭恐龍家長」　目睹霸王型小孩作亂：會生不會教

2小時前30

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

2小時前30

曹雅雯髮廊被堵搶手機　「瘋狂女粉」被當場逮捕移送

2小時前40

鍾欣怡出國解放平口泳裝！　「布料快包不住」事業線被看光

2小時前42

王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因：將依遺願帶回台南樹葬

3小時前20

蔡淑臻見6歲童星先開口道歉「我不是親切媽媽」　《左撇子女孩》釜山再傳捷報

3小時前11

《花甲》劇組台南出車禍！「車頭撞毀」5人送醫　電視台回應曝現況

3小時前20

持修笑喊「你很騷！」　丁噹清唱〈我愛他〉引來熱淚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 薔薔宣布開除元老員工
    3小時前169
  2. 王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因
    2小時前82
  3. 快訊／泰勒絲宣布結婚！
    32分鐘前21
  4. H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書
    6小時前226
  5. 《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應
    3小時前21
  6. 王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」被爆10年戀情更圈粉
    10小時前261
  7. 小嫻「砸六位數搭頭等艙」曝原因　開箱片感動14萬人
    5小時前2814
  8. 宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流
    19小時前2016
  9. 日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍」挨轟
    8小時前6631
  10. 2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！
    7小時前3222
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合