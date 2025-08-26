張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

記者王靖淳／綜合報導

藝人張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒，日前才開心分享成功考到職業駕照的他，最近在IG上傳短片透露自己上求職網找工作。他坦言求職過程並非一帆風順，因為許多感興趣的工作，都因為自己缺乏相關經驗而碰壁，讓他考慮想轉戰當家教或是影片的幕後藏鏡人。

▲張捷上求職網找工作。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

張捷表示雖然他已取得職業駕照，但依法規定必須等至少三個月，才能真的開車。面對這三個月的空窗期，他並未選擇休息，反而積極地去求職網上找工作，體驗一般人的求職生活。他笑稱，這段經歷對他而言非常有趣，因為自己「從以前就在拍戲，所以我們從來沒有經歷過上班族的生活。」

▲網友建議張捷可以當家教。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

在瀏覽大量職缺並參考網友的建議後，張捷找出兩條適合自己目前狀態的職業，其中一項是重拾大學時期的技能，擔任數學家教。他透露，自己在讀大學時有當過家教，因此對教學工作並不陌生。為此，他更直接在影片中向網友們發出招募啟事，誠懇地喊話：「如果你周遭或是你的小孩，有需要補國小或是國中的家教數學歡迎私訊我。」

▲網友建議張捷可以當藏鏡人。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

除了擔任數學家教外，張捷也提出第二個可行的方案，就是發揮身為藝人的經驗，轉戰幕後擔任影片策劃，也就是俗稱的「藏鏡人」。他自信地表示，可以自己能幫別人策畫影片，同時也在影片中歡迎有需求的粉絲或廠商私訊洽談，「所以說如果你們有需要，歡迎私訊找我！之後再跟大家分享一些，我在求職網遇到有趣的事情。」