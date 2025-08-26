魏如昀找曾沛慈老公合作「10年閨蜜吃醋了」！　搶手機怒斷前緣往事起底

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》節目邀請到曾沛慈、魏如昀、吳汶芳、張棋惠及班底張琳、Peggy一起聊聊「交情不夠怎敢來錄這集？誰的塑料姐妹情先崩盤」。Sandy率先揭密，自己與曾沛慈、魏如昀擁有超過十年的深厚交情，緊接便提到曾沛慈的戀愛往事，爆料她很容易吃回頭草。曾沛慈更自爆有一次喝醉酒，衝動打電話給前男友的時候，魏如昀竟立刻搶走手機，並霸氣撂下狠話：「不要再來找她！你們是不可能和好的！」魏如昀也遭眾人吐槽：「又不是他前男友主動打來的，是在兇什麼啦！」

▲《小姐不熙娣》談閨蜜情，曾沛慈被瘋狂爆料。（圖／東森綜合台提供）



除了感情趣事，曾沛慈的「傻大姐」個性也成為眾人調侃的焦點。Sandy忍不住笑問她：「到底怎麼考上北一女的？」更爆料她之前幫忙錄製求婚影片時，居然脫口而出：「姍，我覺得他很好，你如果不嫁給他的話，那我就…」，說到一半才驚覺不對勁，急忙補救卻越描越黑，讓Sandy當場吐槽：「這是我的求婚影片，你卻講得好像要嫁給我老公一樣！」這段口誤糗事，讓全場笑聲炸裂。

▲曾沛慈告白Sandy老公。（圖／東森綜合台提供）



更勁爆的是，魏如昀還拋出了一顆震撼彈，她透露自己曾與曾沛慈的老公合作，擔任她演出的吉他手，沒想到竟意外讓曾沛慈小小吃醋！魏如昀笑說：「妳怎麼可以吃我的醋？那是妳老公耶！」還加碼強調：「而且我跟妳是永遠不會撞菜的！」