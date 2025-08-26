快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

記者劉宜庭／綜合報導

南韓年度盛大頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）將於12月6、7日在高雄國家體育場盛大登場，主辦方宣布《歡迎來到王之國》李俊昊與潤娥螢幕CP將再度合體，以及金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、《黑暗榮耀》車珠英等共7位大咖演員，超豪華陣容引爆全台粉絲期待。

▲AAA第二波卡司出爐。（圖／翻攝韓網）

繼昨日公布《苦盡柑來遇見你》IU（李知恩）、朴寶劍確定出席AAA後，今主辦單位再度公布第二波卡司，合作《歡迎來到王之國》李俊昊與潤娥螢幕CP也將在當天現身高雄。

▲IU和朴寶劍將來台出席AAA。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、bogummy）

此外，金裕貞是著名童星出身代表「三金」之一，代表作有《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》等等；惠利除了以《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》廣為人知，近年也演出《善意的競爭》再創演藝事業新高峰。

李伊庚除了在《來自星星的你》及《太陽的後裔》飾演配角，近年以《和我老公結婚吧》大開知名度；以U-KISS出道的李濬榮，近期則因《苦盡柑來遇見你》擔任男配角「朴英凡」知名度再度上升；車珠英則是在《黑暗榮耀》飾演反派空姐，狠辣又逼真的演技令人印象深刻。

為慶祝AAA十週年，活動將擴大為連續兩天的音樂盛典。12月6日將於高雄國家體育場（世運主場館）舉行頒獎典禮，由IVE成員張員瑛搭檔2PM成員李俊昊聯手主持；隔日（12月7日）則將在同場地加碼舉辦「ACON 2025 音樂節」，誓言打造一場前所未有的韓流嘉年華。

作為結合韓國影視與音樂的重量級頒獎典禮，AAA每年都星光熠熠。在12月6日的頒獎典禮上，已是第五度接下主持棒的張員瑛，將首度搭檔大勢男神李俊昊，兩人跨世代的組合備受矚目。屆時，眾多韓流巨星將盛裝走上紅毯，在可容納超過五萬人的世運主場館，與粉絲近距離互動，並共同見證年度大獎的誕生，這也將是史上規模最盛大的一屆AAA。

緊接著在12月7日登場的「ACON 2025 音樂節」，是AAA為十週年特別企劃的音樂慶典。主持人陣容也煥然一新，邀請到新生代演員李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen，以及Kiiikiii成員Sui搭檔主持。