艾莉絲移居倫敦3年「台灣最幸福」！原因曝：出去不用擔心 網爆共鳴

艾莉絲與英國外交官老公再婚後，2022年帶著一對兒女移居英國倫敦。住了將近3年，她最近在社群網站寫下當地的環境與家鄉的其中一個差別，「台灣最幸福。」

▲艾莉絲有感而發地發文。



艾莉絲在Threads表示，在台灣生活真的有滿滿的安全感，因為最幸福的事情之一莫過於「出去吃飯時手機可以放在桌上，不用擔心被偷」，相較之下，她也坦言：「倫敦的治安，真的很糟糕。」

▲艾莉絲移居倫敦將近3年了。



事實上，艾莉絲7月中旬便寫下迫切回家鄉的心情，「再兩天我又撐完一個學期了。好想回台灣！！！」吐露一邊在異地工作，一邊照顧一對兒女學業的辛勞。

▲艾莉絲似乎已回到台灣。



事隔1個月，艾莉絲PO出在台北東區吃飯的照片，「一個承載我半個人生的地方」，年輕時曾在東區打工、擺路邊攤，「在這裡有太多太多青春和回憶了，離家越遠，心裡就渴望與家的距離更近。」