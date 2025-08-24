《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

▲呂頌賢因肺部嚴重感染，住進加護病房。（圖／翻攝自微博）



記者曾羿翔／綜合報導

59歲香港資深演員呂頌賢，因1996年在港版《笑傲江湖》中飾演「令狐沖」一角深入民心，近年則將事業重心轉往中國。近日，其妻、同為演員的麥景婷於社群平台透露，呂頌賢因肺部嚴重細菌感染，兩個月內多次進出急診室、負壓病房，甚至嚴重到進了加護病房，一度命危，被醫護人員形容為「罕見且嚴重個案」。

▲呂頌賢發文，坦言在住院期間大多處於昏迷狀態。（圖／翻攝自微博）



麥景婷指出，呂頌賢起初並無明顯病徵，直到發病送醫後才發現感染已擴散至多個器官，住院約兩週，體重驟減18公斤。此次重病被認為與其長期投入電視劇監製工作、廢寢忘食有關，導致身體抵抗力下降。所幸他平日熱愛運動、體格不弱，最終撐過難關，目前已順利出院返家，展開康復訓練。

▲呂頌賢在1996年港版《笑傲江湖》中飾演「令狐沖」一角，深入民心。（圖／翻攝自微博）

對於外界關心，呂頌賢親自轉發妻子的貼文並留言感謝，他坦言在住院期間大多處於昏迷狀態，「真正體會什麼叫死過返生」，也藉此呼籲大家務必重視健康。他亦透露，這段期間最辛苦的是身邊的親友，讓他深感歉疚。

除演藝工作外，呂頌賢近年也投入餐飲業，於中國經營七間素食餐廳，持續拓展個人事業版圖。

▼妻子麥景婷（右）透露，呂頌賢（左）起初並無明顯病徵。（圖／翻攝自微博）

▼呂頌賢當時靠「令狐沖」一角走紅。（圖／翻攝自微博）

