泫雅放閃老公龍俊亨惹議！巴黎街頭抽菸遭轟　韓網負評：違法吧？

南韓「小野馬」女星泫雅2024年嫁給龍俊亨，兩人從多年好友的感情昇華成夫妻，令許多粉絲感到訝異。兩人結婚後，經常在IG放閃，近日前往法國巴黎遊玩，她曬出老公掌鏡與南方幫她拍的旅遊照，然而，其中卻包含龍俊亨在街上抽煙的照片，引起韓網有部分聲浪批評「好感度不斷往下降」，更有人質疑「街頭抽菸是違法的吧」。

泫雅與老公龍俊亨近日前往法國旅遊，她23日曬出一系列的旅遊照，沒想到，其中兩張照片卻引起爭議。龍俊亨拿著菸盒準備點菸，以及一張站在街頭吞吐的照片，兩人都是偶像出身，反差形象引起議論外，也有聲音質疑室外抽菸違法。

事實上，法國政府7月才剛發布關於「室外禁煙」的相關條款，目的是為保護兒童與青少年，禁止在兒童常出入的場所如海灘、公園、學校附近、巴士站、運動場等戶外空間吸菸，藉此保護民眾健康並降低青少年吸菸率。

但龍俊亨的照片裡點菸、抽菸兩種行為都有，馬上引來網友質疑不確定是否違法。據韓媒報導，若龍俊亨真的觸法，則有可能面臨135歐元（約台幣4800元）的罰款，不過，戶外空間中的咖啡館與酒吧露台不在禁菸範圍內。

