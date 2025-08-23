「動漫女神」挺巨大孕肚難翻身　倒數1個月卸貨吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

人氣動漫女王中川翔子在今年5月宣布懷孕的喜訊，平時偶爾會透過社群記錄生活的她，昨（22）日在IG發文分享孕期生活，同時也揭露了自己在懷孕後期身心俱疲的真實狀態，貼文曝光後不久，立刻吸引大批粉絲留言關心。

▲中川翔子分享孕期生活。（圖／翻攝自Instagram／shoko55mmts）



中川翔子在文中坦言，自己的身體近期又一口氣變大起來，巨大的孕肚讓她驚呼：「從下面往上拍的樣子真的很驚人」，並對身體未來的變化感到憂心「我的身體到底會變成怎麼樣啊？」距離預產期還有一個多月，各種不適感已提前報到，讓她不禁感嘆：「各種狀況，一口氣全來了。」連翻身都變得好難，甚至不發出「嗯──」的聲音就翻不了身，加上嚴重水腫，讓她戴不上戒指。

▲中川翔子今年5月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／shoko55mmts）

除了身體上的負擔，中川翔子也透露自己完全睡不著，食慾卻大增，情緒更是正處於極度敏感的狀態。她坦承，自己最近時常覺得不安，眼淚都流出來了，感覺自己好像有點怪怪的。為了腹中寶寶的健康，她表示「必須吃安胎藥努力撐下去才行」，最後也溫情地向寶寶喊話，希望他能在肚子裡待到最後一刻，平平安安。