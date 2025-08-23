黃鐙輝妻跑5醫院「左腿劇痛1個月」無好轉！　醫警告太嚴重急開刀

記者張筱涵／綜合報導

藝人黃鐙輝的妻子萁萁（李偵萁）近日在社群發文，分享自己因為椎間盤突出接受手術的心路歷程。她透露，左後腿疼痛長達一個月，直到痛到無法坐著與醫生對話，才前往大醫院檢查，並確診為「椎間盤突出」。





萁萁表示，起初以為只是拉傷大腿筋，因此曾嘗試傳統整復與多方治療，甚至到疼痛科打過尾椎類固醇，卻毫無改善，痛到無論站、坐或躺都不舒服，只有趴著才能稍微緩解。輾轉來到雙和醫院神經外科後，醫師告訴她病情已相當嚴重，復健難以挽回，若再進行整復恐怕會造成更大傷害。

醫師建議她接受微創手術，並強調「95% 的病人隔天就能下床」。萁萁起初還擔心月底的家族日本旅行，但醫師一句「你要痛著玩嗎？」讓她下定決心動刀。她於 8 月 20 日住院，22 日便順利出院，目前恢復狀況良好，但仍需放慢行動。

她感謝雙和醫院神經外科林亁閔醫師及護理團隊，也感性寫下：「護理人員和醫生真的很辛苦，每天要面對那麼多手術，只為了讓病人能過得舒適，真的很感謝。」同時也感謝弟弟陪同推輪椅、母親幫忙照顧三個孩子，以及好友們的支持。





萁萁最後提醒大眾，不要過度害怕手術，同時也希望醫護人員能好好照顧自身健康，「台灣醫療人才才能永續。」

【萁萁臉書全文】

其實我的左後腿痛了快一個月才去大醫院看醫生

離家裡近的就是忠孝醫院，我是痛到沒辦法坐著跟醫生說話，醫生馬上幫我安排照MRI，回診看報告是椎間盤突出，我想～怎麼會這樣，我一直以為我是下床太快，後大腿筋拉到而已，怎麼是椎間盤這麼突出

期間做了傳統整復，很多前輩給我很多意見，

期間謝謝 伊正哥，謝謝您給我的建議。

我也去大醫院看了4個醫生以上，

也去疼痛科從尾椎打了類固醇，但對我都沒用，

這種痛是站著坐著躺著都不行

只能趴著比較舒服

原來 這就是神經痛啊????

輾轉到了 #雙和醫院 #神經外科，

醫生跟我說你這個很嚴重了，

復健真的都拉不回來了，

（其實我自己也覺得拉不回來）

不要再去做整復，被拉斷就麻煩了，

（其實我不太懂拉斷的意思，但我知道是會更麻煩）

醫生說：現在都是微創，95%隔天都能下床了，

我說我們家族旅行在月底，我能去完日本在開刀嗎？

醫生問我：你日本玩要痛著玩嗎？

後來我覺得有道理，醫生給我很多信心，

我決定去微創了～

8/20入院8/22我就回家了，目前非常好

只是我的行動要非常慢慢慢。

我只能說護理人員和醫生都很辛苦，

為了讓病人開心舒服生活，

他們一天開的刀超多，

我很感謝雙和醫院神經外科的醫生、護理師們。

謝謝我的好朋友桃桃，

遇到很有愛的醫生，

謝謝你們辛苦了。

#謝謝我弟弟來台北推我輪椅

#謝謝我的好朋友曉慧幫我卸甲

#謝謝我媽幫我顧3寶

#謝謝鐙大人花錢讓我開刀

#謝謝雙和醫院 #神經外科

#林亁閔醫生及護理師團隊

林醫生說：希望大家不要太害怕開刀，

但我心裡覺得醫生也要好好照顧生活，

感覺醫生們，和護理人員真的會過勞，

希望你們也要好好照顧自己，

這樣台灣醫療人才才會永續呀～