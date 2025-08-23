女神也是一般人！　金泰希在鏡頭前哭了：有很大的育兒壓力⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最美女星金泰希雍有出眾的外貌，她出道以來就被封為「天然美女」、「母胎美女」，但2017年嫁給天王Rain之後，為了家庭、育兒淡出螢幕前，直到現在2個女兒已經長大，她才回歸戲劇，近日登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》卻罕見掉下眼淚，坦承在生小孩後有極大的育兒壓力。

▲▼金泰希首度談起家裡的瑣事。



金泰希日前出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，暢聊她起自己的育兒模式，「我很努力不對小孩大小聲，育兒也是通過書籍學習，只要小孩做錯事，我會用低沈的聲音堅決地告訴她們。」壓抑著自己對小孩發脾氣的情緒，她承認租後這份情緒會變成遷怒於媽媽身上或擺臉色給老公Rain看，於是她自虧40歲後反而經常不聽媽媽的話，形容自己是「青春叛逆期來得比較晚」。

▲金泰希聊到育兒哭了。



在育兒方面，金泰希其實壓力頗大，她在受訪時表示，「婚後在蜜月期懷孕，生下了第一胎，我就像是不斷在磨練、磨平自己去育兒，覺得好累，養小孩比生小孩還辛苦」，原本沒有生第二胎的計畫，沒想到迎來了第二個女兒。

▲▼金泰希坦承育兒有很大的壓力，導致她會把情緒丟給媽媽處理，令她很內疚。



金泰希為了育兒經歷數年的空白期，漸漸落下眼淚，「我其實有很大的育兒壓力，現在小孩子都長大了，變輕鬆很多，但情緒最沉重的時候，我好像就沒辦法好好地對待我媽媽」，自責自己把情緒丟在媽媽身上，讓她感到很內疚，透過鏡頭喊話「媽媽，我愛妳」，但隨後又哭了出來。

金泰希首度公開育兒的心情，影片引起話題，不少粉絲留言「連女神都撐不下去了」、「養小孩真的很累」、「說出許多媽媽的心聲」，看著影片也哭出來了。