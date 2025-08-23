ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳芳語「深V比基尼」被拍
情侶鬼月「8大禁忌」
YOSHIKI收到《膽大黨》致歉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

記者吳睿慈／綜合報導

紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》近期在台灣掀起討論熱潮，主題聚焦在1980年代發生的福利院「釜山兄弟之家」事件，該處被形容為「韓版納粹集中營」，共計3萬8000人受害，在極端惡劣的環境中遭受勞役、毆打，甚至淪為性奴隸。紀錄片製作人曹聖鉉近日接受韓媒採訪，他痛批「經營釜山兄弟之家的已逝院長朴仁根毫無反省」，女兒一家更拿著爸爸朴仁根在澳洲吃好、睡好，加害者的近況令人憤怒。

▲▼3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼「釜山兄弟之家」非法囚禁3.8萬，多數人淪為性奴，其中還打死逾650人，受害者回憶起那段恐怖的記憶全都顫抖著痛哭。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「釜山兄弟之家」於1976年到1987年在釜山當地發生，多名小孩遭到誘拐關進育兒院，對外聲稱是代替照顧街上到流浪漢，實則是當地警察與兄弟之家管理者朴仁根勾結，非法囚禁了超過3.8 萬人，每天以慘不人道的方式奴役育兒院裡的小孩、流浪漢、殘疾人、反政府的大學生等，被迫完成各種工作生產服裝、鞋子等大量的出口訂單，至少650人遭活活打死、摔死，設施管理者們更把男童、女童當作洩欲工具，多名小孩雖然倖存，卻留下極恐怖的陰影。

▲▼3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼受害者親自找上「兄弟之家」加害者家屬，所有人都避不見面，其中院長朴仁根的姪女甚至冷笑開車離開。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼受害者親自找上「兄弟之家」加害者家屬，所有人都避不見面，其中竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

《以倖存者之名：深入韓國慘案》製作人曹聖鉉雖在紀錄片尾聲公開了「釜山兄弟之家」已逝院長朴仁根、牧師等親戚的近況，加害者家人明顯知道發生什麼事，但沒有半點悔意，就連受害者親自找上門也避不見面，惡劣態度令人髮指。

曹聖鉉近日接受韓媒採訪，再次痛批「朴仁根的家人沒有反省」，他透露影片裡開車冷笑離去的女生就是院長朴仁根的姪女，「她說『都過幾十年了，幹嘛現在還來找碴』，她用英文跟製作單位講話，但明明就有爆料者透露她韓文很好，當看到受害者時，她就故意講著英文。」

▲▼3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼「兄弟之家」院長朴仁根的姪女冷笑開車離開，受害者當場崩潰。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

朴仁根生前透過「釜山兄弟之家」賺取非常多錢財，朴姓一家全受惠，根據曹聖鉉透露，「朴仁根的家屬經營珠寶業，還要求製作單位把影片下架刪除，我們都有經過合法審核、絕對不會刪，她如果稍有一點點反省的心態，就不會說出那樣的話了。」

事實上，朴仁根後來被查出「釜山兄弟之家」非法行為後，把全部財產轉到澳洲，當地媒體挖出，他生前在澳洲經營教會，1995年時以澳元190萬（約台幣3750萬元）買下位於雪梨西部的一個高爾夫球練習場與運動綜合設施的場地，現在是登記在朴仁根小女兒及其女婿名下，以2020年的收入基準來計算，年收約莫澳元40萬（約台幣790萬元）。

▲▼3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省。（圖／翻攝自Netflix）

▲「兄弟之家」被形容為「韓版納粹集中營」。（圖／翻攝自Netflix）

曹聖鉉同時也回應「為何把加害者打上馬賽克」，他無奈表示，韓國法律上會有名譽損害的問題，對於此項法律規定他同樣感到很憤恨，「在澳洲的媒體早就已經把他們（加害者）的身份、事業、財產出入來源全都公開了，明明韓國媒體更容易接觸到的情報，卻沒辦法公開，這就是韓國媒體的現況。」

不過，《以倖存者之名：深入韓國慘案》在全球上架後，紀錄片裡的四個案件都備受注目，也讓曹聖鉉很慶幸，「不只是在國內，連海外也有相關議題討論，這就是透過國際平台公開的優點，可以讓全球的觀眾迅速觀看。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

兄弟之家以倖存者之名：深入韓國慘案曹聖鉉

推薦閱讀

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

19小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

1小時前

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

17小時前

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

3小時前

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

14小時前

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

4小時前

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

21小時前

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

6小時前

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

15小時前

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

22小時前

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

8/22 08:55

楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

18小時前

熱門影音

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過
趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【金正恩哭了】緊抱「戰死俄烏士兵」兒女　金正恩公開向遺屬道歉

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前11

李雅英「無預警缺席新莊主場」！球團回應了 本人證實原因：很抱歉

12分鐘前0

女神也是一般人！　金泰希在鏡頭前哭了：有很大的育兒壓力⋯

15分鐘前0

日男星2X歲買20萬夾克「如今翻漲6倍」！　全場驚呼：太誇張了

59分鐘前57

楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

1小時前30

宋昰昀霸凌爆料者嗆「返韓正面對決」！　律師團：費用全宋昰昀出的

1小時前64

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

1小時前65

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

1小時前0

演唱會是動力！《孤獨S》有解了：不能在花錢支持偶像的希望上斤斤計較

2小時前41

邵雨薇「解開胸前鈕釦」外露內衣！超兇事業線被看光 網驚：好有料

2小時前0

樂天女孩遠征香港！　KAHO被美食圈粉　吃了三次還想再吃

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    19小時前4244
  2. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    1小時前104
  3. 秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光
    17小時前5226
  4. 陸《星光大道》48歲女星驟逝！
    3小時前81
  5. 「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光
    14小時前4022
  6. Lyn宣布斬斷11年婚姻！
    4小時前44
  7. 直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉
    21小時前306
  8. 《女外科2》0負評男主角終於出爐
    6小時前83
  9. 劉樂妍秀大陸居住證讚嘆
    15小時前6638
  10. 陸女星公開「許凱交往時間軸」！
    22小時前45
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合