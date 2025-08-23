3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

記者吳睿慈／綜合報導

紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》近期在台灣掀起討論熱潮，主題聚焦在1980年代發生的福利院「釜山兄弟之家」事件，該處被形容為「韓版納粹集中營」，共計3萬8000人受害，在極端惡劣的環境中遭受勞役、毆打，甚至淪為性奴隸。紀錄片製作人曹聖鉉近日接受韓媒採訪，他痛批「經營釜山兄弟之家的已逝院長朴仁根毫無反省」，女兒一家更拿著爸爸朴仁根在澳洲吃好、睡好，加害者的近況令人憤怒。

▲▼「釜山兄弟之家」非法囚禁3.8萬，多數人淪為性奴，其中還打死逾650人，受害者回憶起那段恐怖的記憶全都顫抖著痛哭。（圖／翻攝自Netflix）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「釜山兄弟之家」於1976年到1987年在釜山當地發生，多名小孩遭到誘拐關進育兒院，對外聲稱是代替照顧街上到流浪漢，實則是當地警察與兄弟之家管理者朴仁根勾結，非法囚禁了超過3.8 萬人，每天以慘不人道的方式奴役育兒院裡的小孩、流浪漢、殘疾人、反政府的大學生等，被迫完成各種工作生產服裝、鞋子等大量的出口訂單，至少650人遭活活打死、摔死，設施管理者們更把男童、女童當作洩欲工具，多名小孩雖然倖存，卻留下極恐怖的陰影。

▲▼受害者親自找上「兄弟之家」加害者家屬，所有人都避不見面，其中院長朴仁根的姪女甚至冷笑開車離開。（圖／翻攝自Netflix）



《以倖存者之名：深入韓國慘案》製作人曹聖鉉雖在紀錄片尾聲公開了「釜山兄弟之家」已逝院長朴仁根、牧師等親戚的近況，加害者家人明顯知道發生什麼事，但沒有半點悔意，就連受害者親自找上門也避不見面，惡劣態度令人髮指。

曹聖鉉近日接受韓媒採訪，再次痛批「朴仁根的家人沒有反省」，他透露影片裡開車冷笑離去的女生就是院長朴仁根的姪女，「她說『都過幾十年了，幹嘛現在還來找碴』，她用英文跟製作單位講話，但明明就有爆料者透露她韓文很好，當看到受害者時，她就故意講著英文。」

▲▼「兄弟之家」院長朴仁根的姪女冷笑開車離開，受害者當場崩潰。（圖／翻攝自Netflix）



朴仁根生前透過「釜山兄弟之家」賺取非常多錢財，朴姓一家全受惠，根據曹聖鉉透露，「朴仁根的家屬經營珠寶業，還要求製作單位把影片下架刪除，我們都有經過合法審核、絕對不會刪，她如果稍有一點點反省的心態，就不會說出那樣的話了。」

事實上，朴仁根後來被查出「釜山兄弟之家」非法行為後，把全部財產轉到澳洲，當地媒體挖出，他生前在澳洲經營教會，1995年時以澳元190萬（約台幣3750萬元）買下位於雪梨西部的一個高爾夫球練習場與運動綜合設施的場地，現在是登記在朴仁根小女兒及其女婿名下，以2020年的收入基準來計算，年收約莫澳元40萬（約台幣790萬元）。

▲「兄弟之家」被形容為「韓版納粹集中營」。（圖／翻攝自Netflix）



曹聖鉉同時也回應「為何把加害者打上馬賽克」，他無奈表示，韓國法律上會有名譽損害的問題，對於此項法律規定他同樣感到很憤恨，「在澳洲的媒體早就已經把他們（加害者）的身份、事業、財產出入來源全都公開了，明明韓國媒體更容易接觸到的情報，卻沒辦法公開，這就是韓國媒體的現況。」

不過，《以倖存者之名：深入韓國慘案》在全球上架後，紀錄片裡的四個案件都備受注目，也讓曹聖鉉很慶幸，「不只是在國內，連海外也有相關議題討論，這就是透過國際平台公開的優點，可以讓全球的觀眾迅速觀看。」