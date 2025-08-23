ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳芳語「深V比基尼」被拍
情侶鬼月「8大禁忌」
YOSHIKI收到《膽大黨》致歉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

獨家／蔡淑臻《女外科2》男主角曝光　最終人選竟是他！

圖文／鏡週刊

由蔡淑臻製作主演的劇集《村裡來了個暴走女外科2》籌備3年，近日終於開拍，但男主角一波三折，從朱軒洋到王大陸，接二連三出事，如今由零負評的薛仕凌出線，將演出全新角色，原來劇本和演員班底也全部翻新。

蔡淑臻日前缺席伊林璀璨之星總決賽，原來她為了《村裡來了個暴走女外科2》開拍已忙得焦頭爛額，為了推出續集，可說是嘔心瀝血，希望能延續三年前的吸睛度，不過她求好心切，加上男主角人選數度難產，每每出席公開活動，總被追問新戲進度，但進度緩慢到讓她面對媒體關切都頗為尷尬。

獨家／蔡淑臻《女外科2》男主角曝光　最終人選竟是他！

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，《女外科2》近日已經低調開拍，但全劇上下保密到家，男主角人選一度傳出是劉以豪、蔡凡熙等這類年下男類型，但最後因各種問題，全部都推翻，由演什麼像什麼的薛仕凌脫穎而出。由於該劇原是翻拍小劉醫師的作品，但蔡淑臻曾表示，《女外科2》可能是全新的劇本，據了解，原本村子裡的原班人馬都捨棄，儘管女主角不動如山，但這回將打造全新的《女外科2》。

獨家／蔡淑臻《女外科2》男主角曝光　最終人選竟是他！

據知情人士指出，《女外科2》為了擺脫第一季的既定印象，劇情將由醫師被正規的醫療系統踢出，轉到地下醫院行醫，只要有人出錢她就上工，薛仕凌一連在公視《茶金》、《死了一個娛樂女記者之後》、《我們與惡的距離2》都有亮眼的表現，且每個角色都不重複，算是一張安全牌。蔡淑臻和薛仕凌曾在迷你劇集《我是自願讓他殺了我》演過姊弟，兩年前還同時在金鐘獎雙雙拿下帝后大獎，再度同台頗令人期待。

獨家／蔡淑臻《女外科2》男主角曝光　最終人選竟是他！


更多鏡週刊報導
DIOR派出小萌犬Bobby告白　粉紅愛心浪漫到頂
家寧開課教「自媒體經營」吸20人報名　另闢生財之道
賈靜雯自認奶小沒看到　嫌修杰楷那裡很硬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

15小時前

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

10小時前

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

13小時前

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

12小時前

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

18小時前

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

18小時前

沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

11小時前

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

2小時前

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

8/22 08:55

楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

14小時前

陳芳語海邊解放比基尼！　「深V炸傲人上胸」身材全被拍

陳芳語海邊解放比基尼！　「深V炸傲人上胸」身材全被拍

12小時前

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

8/22 09:03

熱門影音

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過
趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

即時新聞

剛剛
剛剛
34分鐘前0

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

43分鐘前10

SJ圭賢「首嚐台灣國民飲料」瞬間愛上！　悄求代言粉絲狂Call快來看

49分鐘前12

只差2天過80歲生日！好萊塢美魔女「罹罕見癌症」病逝 家人慟證實

54分鐘前11

張曼玉法國搭火車「遇鐵軌起火」卡在中途！　延誤2hrs超Q反應全被拍

1小時前11

TXT兌現「一起走得更長遠」承諾！　演唱會宣布：全員續約

2小時前1

香港男歌手發片突宣布「恐是最後一張專輯」　親揭原因：不留遺憾

2小時前1

8月23日星座運勢／射手遇財神！　6星座感情有驚喜

2小時前23

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

3小時前23

言承旭客串1天1夜受傷！李㼈被李紫嫣爆料「講話大聲」　虧欠好友喊想認乾爹

10小時前1921

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    15小時前4042
  2. 「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光
    10小時前3821
  3. 秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光
    13小時前5025
  4. 劉樂妍秀大陸居住證讚嘆
    12小時前6038
  5. 直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉
    18小時前306
  6. 陸女星公開「許凱交往時間軸」！
    18小時前45
  7. 沈玉琳再發聲「暫不會客」
    11小時前224
  8. 《女外科2》0負評男主角終於出爐
    2小時前43
  9. 《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚
    8/22 08:55168
  10. 楊洋左腿嚴重舊傷需復健一輩子
    14小時前148
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合