朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

圖文／鏡週刊

由蔡淑臻製作主演的劇集《村裡來了個暴走女外科2》籌備3年，近日終於開拍，但男主角一波三折，從朱軒洋到王大陸，接二連三出事，如今由零負評的薛仕凌出線，將演出全新角色，原來劇本和演員班底也全部翻新。

蔡淑臻日前缺席伊林璀璨之星總決賽，原來她為了《村裡來了個暴走女外科2》開拍已忙得焦頭爛額，為了推出續集，可說是嘔心瀝血，希望能延續三年前的吸睛度，不過她求好心切，加上男主角人選數度難產，每每出席公開活動，總被追問新戲進度，但進度緩慢到讓她面對媒體關切都頗為尷尬。

據悉，《女外科2》近日已經低調開拍，但全劇上下保密到家，男主角人選一度傳出是劉以豪、蔡凡熙等這類年下男類型，但最後因各種問題，全部都推翻，由演什麼像什麼的薛仕凌脫穎而出。由於該劇原是翻拍小劉醫師的作品，但蔡淑臻曾表示，《女外科2》可能是全新的劇本，據了解，原本村子裡的原班人馬都捨棄，儘管女主角不動如山，但這回將打造全新的《女外科2》。

據知情人士指出，《女外科2》為了擺脫第一季的既定印象，劇情將由醫師被正規的醫療系統踢出，轉到地下醫院行醫，只要有人出錢她就上工，薛仕凌一連在公視《茶金》、《死了一個娛樂女記者之後》、《我們與惡的距離2》都有亮眼的表現，且每個角色都不重複，算是一張安全牌。蔡淑臻和薛仕凌曾在迷你劇集《我是自願讓他殺了我》演過姊弟，兩年前還同時在金鐘獎雙雙拿下帝后大獎，再度同台頗令人期待。



