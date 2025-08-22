小趙麗穎炫富扯出父涉貪！「神隱3個月」復出了　陸網不放過喊抵制

記者劉宛欣／綜合報導

大陸18歲女星黃楊鈿甜有「小趙麗穎」之稱，她才因主演《五福臨門》走紅，就爆出因配戴價值高達230萬元人民幣（約新台幣955萬元）的奢華耳環，讓曾任公務員的父親被疑貪汙，鬧出大風波。對此，相關政府單位於16日公開調查結果，除指出黃楊鈿甜的父親有涉及兩項違法問題，也澄清了耳環事件。沉寂了將近三個月的她，最近終於被拍到回歸劇組，重新投入拍攝工作。

▲黃楊鈿甜消失三個月復出了。（圖／翻攝自黃楊鈿甜微博）

黃楊鈿甜在拍攝期間完全走樸素路線，不僅沒有任何珠寶配件，整個人也明顯消瘦，似乎受到事件很大的影響。年僅18歲的她，已有8年資歷，參演過不少知名古裝劇，如《楚喬傳》小楚喬、《如懿傳》小如懿，以及《五福臨門》裡飾演酈五娘。最新的作品是和李昀銳合作演出的《楚喬傳》續集《冰湖重生》，沒想到就在該劇尚未殺青時，爆出「天價耳環事件」。

▲黃楊鈿甜變得相當低調收斂。（圖／翻攝自微博）

這次重回片場的畫面曝光後，立刻衝上微博熱搜。影片中可見，她一身簡單白T配牛仔褲，頭戴棒球帽和口罩，整體打扮低調到不行。更引人注意的是，她耳上空空如也，再沒有任何飾品點綴。部分網友還發現她比先前消瘦許多，顯得清瘦憔悴。不過網友反應相當兩極，有人認為她火速復出證明後台超硬，揚言「抵制到底」，但也有人替她抱不平，認為沒必要揪著小女孩一直不放吧。