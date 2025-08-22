許瑋甯產後首露臉！　陽光下「零偽裝自拍」洩真實狀態

記者王靖淳／綜合報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，並於今年5月爆出懷孕4個月的消息，本月14日晚間她透過社群PO出一張手捧著小腳的合照，寫下「均安」，證實生下寶寶的喜訊。為此，稍早她在IG限動連續PO出兩張自拍照，而這也是她在生完寶寶後首度公開露臉。

▲許瑋甯產後首度露臉。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

透過許瑋甯分享的自拍照可見到，她以淡妝亮相，臉在陽光的映照下格外清晰，膚色更透出自然的光澤。她身穿簡單的淺色上衣，整體造型樸素又簡單。許瑋甯露出淡淡的微笑，眼神直視鏡頭，長髮微微散落在肩膀上，髮絲隨意飄落，甚至覆蓋部分的嘴邊，營造出隨性感，她在照片旁加上「Today」字樣與星星貼圖，捕捉下她最真實的一刻。

▲許瑋甯產後曬自拍照。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

事實上，許瑋甯14日才在社群發文證實生下寶寶，邱澤經紀人事後回應《ETtoday星光雲》，對方表示邱澤親自回覆「很溫暖，謝謝大家關心」，並附上一個紅色愛心的表情符號。據了解，許瑋甯與邱澤的寶寶是男孩，迎來兒子誕生的喜訊曝光後，演藝圈好友也紛紛留言送上祝福，如今許瑋甯曬出自拍照，再度掀起討論及關注。

▲邱澤、許瑋甯2021年結婚。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）