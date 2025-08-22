ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《零日攻擊》揭露網紅遭操控！　陳妤大尺度「輪番床戰」孫沁岳、許時豪

記者蕭采薇／台北報導

話題台劇《零日攻擊》第4集中，陳妤飾演的網紅，遭AI虛擬男神操控而散播假訊息。她罕見交出大尺度，以蕾絲內衣、水手服、穿短裙騎木馬等多種性感裝扮上陣，大膽演出情慾DIY，甚至與孫沁岳、許時豪都上演床戲。陳妤表示得知尺度並未抗拒，只是演出多段網紅短片時「害羞到在出戲邊緣進進出出」。

▲《零日攻擊》陳妤、孫沁岳、許時豪、杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》陳妤以水手服等多種性感裝扮上陣。（圖／牽猴子提供）
 
第4篇《Mind Fuck》描繪網紅們也可能淪為資訊戰的打手。陳妤飾演被拉拔成高流量的網紅，因而與另一位也飾演名嘴網紅的「強哥」杜汶澤同台錄節目。資訊戰集團透過AI虛擬男神及假帳號，搭配內建晶片蒐集個資的家電用品，對陳妤進行假網戀、真洗腦的紅色滲透，操控她代為散播假情報。

陳妤有許多性感又大膽的表演，她說自己「完全沒有抗拒，定裝時很興奮，還因而得到更多角色靈感。拍攝劇情裡一些即興的『短影音』，我有時候會害羞到在出戲邊緣進進出出，幸好那些只是堆疊畫面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《零日攻擊》陳妤、孫沁岳、許時豪、杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》陳妤飾演的網紅，遭AI虛擬男神操控而散播假訊息。（圖／牽猴子提供）

她難得獻出床戲，分別與孫沁岳、許時豪都上演。陳妤透露，劇組請來親密指導林微弋，讓她有「原來可以這樣拍」的感動，她說：「並不是之前遇過不好的經驗，但當有親密指導設計動作、溝通尺度時，會有安全感可以做到更多。由衷希望這樣的工作氣氛與在乎可以非常普及，變成新的理所當然。」
 
透過親密指導，許時豪表示：「運用借位技巧，演員實際並沒有太多真正的肢體接觸，演完後看播出畫面，哇，鏡頭上看起來居然這麼逼真，讓我這個很少有機會演親密戲的演員感到非常驚嘆。」

▲《零日攻擊》陳妤、孫沁岳、許時豪、杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》陳妤、許時豪有床戲。（圖／牽猴子提供）
 
孫沁岳的角色是AI男神，拍攝前跟導演討論「如果一個人工智慧開始覺醒，會是什麼狀態」，最困難的挑戰是拿捏「不是人，但又看起來是人」的界線。事前參考了不少電影裡的AI角色，並閱讀關於機器學習與認知模擬的資料。
 
與陳妤的親密戲，孫沁岳說：「這段戲其實不是強調畫面的床戲，而是角色情緒走到一個很脆弱的瞬間，他們彼此依靠、也彼此試圖抓住什麼，所以反而更需要真誠去演。開拍前，跟陳妤花很多時間溝通彼此對角色的理解，她非常專業也很尊重夥伴，合作起來非常安心。」

▲《零日攻擊》陳妤、孫沁岳、許時豪、杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》陳妤、孫沁岳跳舞。（圖／牽猴子提供）

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出、晚間10點公視+播出。8月24日起，民視晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

▲《零日攻擊》陳妤、孫沁岳、許時豪、杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》陳妤飾演網紅。（圖／牽猴子提供）

 

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

7小時前

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

6小時前

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

6小時前

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

16小時前

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

7小時前

許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手！于正怒發3聲明：已報警

5小時前

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

8/21 08:14

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

8/21 14:53

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

17小時前

Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

8小時前

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

23小時前

短劇男神驚傳重症命危！突消失1年住進ICU　副作用暴肥連聲音都變

8/21 14:32

虞書欣爆霸凌

宋芸樺暴雷「劉品言寶寶性別」 驚覺說溜嘴：我先回家了XD

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

于正.林心如撕破臉14年！ 曝「和解了」認當年太小氣

霍建華進軍大陸短劇

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

2分鐘前0

樂天女孩嘎琳暫離台灣！　「才被爆當富商小三」近況曝光

4分鐘前0

曾馨瑩首度代言千萬全捐公益　竟然有人利用她廣告詐騙

14分鐘前0

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

19分鐘前0

小龍女李恩菲「遇超雷化妝師」！對比照差很大 自拍完傻眼：這是誰

38分鐘前1

《零日攻擊》揭露網紅遭操控！　陳妤大尺度「輪番床戰」孫沁岳、許時豪

42分鐘前0

李亞鵬窮到和王菲離婚！　欠1.8億巨債還沒還清…名下醫院又負債

46分鐘前20

大馬網紅宣布離婚！暗示孕期遭背叛　尪認「生完孩子就不愛」

1小時前0

全球360億次點聽！葛萊美天后Doja Cat首登台　12月高雄壓軸獻唱

1小時前41

一隻阿圓低胸cosplay「超兇上圍外露」！宣布首闖動漫祭：太興奮了

1小時前10

今晚11點鬼門開　阿谷老師建議帶「5種庇佑品」護身

