不只孝琳要去澎湖　四堅情、Ozone還有大咖兄弟檔也來了！

記者蔡琛儀／台北報導

2025澎湖追風音樂燈光節將於8月29日至9月26日登場，以「海島樂園」為主題，今年加碼8月30日週六演唱會，共計6場在澎湖觀音亭盛大舉行。卡司陣容空前，橫跨海外偶像、樂團與嘻哈，包括孝琳、玖壹壹、ENERGY、邱鋒澤、小賴賴晏駒、黃偉晉、婁峻碩、王子邱勝翊、邱宇辰、温嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱及Ozone等。

▲邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、小賴。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

邱鋒澤表示每次來澎湖都像小旅行，海景漂亮、海鮮美味，演出更Chill；婁峻碩也說：「感受澎湖人的熱情，很期待演唱個人歌曲。」黃偉晉則愛上澎湖輕鬆氛圍與玩水美食，笑說：「風大很舒服，我髮型師很厲害的，頭髮很硬。」小賴賴晏駒分享必吃海膽炒飯與海鮮，強調風大不影響熱情。

王子則決定：「聽說澎湖風很大，我們會跟髮型師討論好，要定多一點髮膠維持髮型。」邱宇辰則認為：「風大其實不怕，頭髮就吹吧，要好好感受ㄧ下澎湖的好天氣。」更興奮說：「很開心很期待，第一次來，希望大家都可以玩很開心！ㄧ直以來都很想來玩水吃美食！如果有時間希望都能走走看看。」更偷偷預告：「這次的演唱會唱一點不一樣的歌，希望大家期待一下。」

▲▼王子邱勝翊、邱宇辰、Ozone。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

再訪澎湖的Ozone則享受海邊放鬆氛圍，他們獨鍾美食：「上次來澎湖表演吃到澎湖海鮮，真的非常新鮮。讓我們印象深刻的是海膽炒飯、龍蝦泡麵，我們很期待這次來澎湖可以再享用到更多美食！」會擔心風太大嗎？他們倒是擔心台下樂迷：「表演不擔心，但是我們會擔心現場的粉絲朋友們如果遇到大風大雨該怎麼辦，希望O.A.O.們可以以自身的安全、健康考量為第一。讓大家都能留下一個很好的回憶。」