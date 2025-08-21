曹格大兒子17歲了！慶生「被拍近況照」網一面倒驚艷：越來越帥欸

記者潘慧中／綜合報導

曹格和前妻吳速玲育有一對兒女，他過去曾帶著兄妹倆參加陸綜《爸爸去哪兒》，兩個孩子深受觀眾喜愛。如今，大兒子不知不覺已經滿17歲了，吳速玲有感而發地發文說：「我親愛的大寶貝，17歲生日快樂！」

▲曹格大兒子17歲了！



吳速玲21日在社群網站寫下對大兒子的滿滿祝福，「想想以前，每年在你生日的時候，總是祝福你『健康快樂地長大』。不知不覺你真的長大了」，字裡行間流露出身為母親的感性。

▲曹格大兒子一出生就是小帥哥。



此外，吳速玲也有感而發地說，17歲是一個充滿可能的年紀，對孩子未來寄予厚望與支持，「希望你能開心、勇敢地去探索屬於自己的路，最重要的是，永遠記得，我愛你，永遠支持你。」

▲▼曹格大兒子越來越有型。



吳速玲還溫柔告白：「最喜歡看你笑，你的笑容，總是能融化我的心，Happy Birthday, my big boy. Love you always。」而大兒子的近況照也立刻吸引上千人按讚，並留言直誇：「越來越帥欸！」