連陶喆也救不了楊祐寧！　每天變花招...女友全不鳥：怎麼辦呢

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆新歌〈In the Morning〉從女生視角創作歌曲，MV導演李品賢則以男生角度詮釋MV，並請到楊祐寧主演，他飾演每天努力變化蛋料理、卻未能打動女友的角色。拍攝現場陶喆和楊祐寧各自展現廚藝，由於楊祐寧平常在家蠻常煮飯的，他自己很喜歡的蛋料理是荷包蛋，他形容說：「一定要煎到邊邊有點焦焦的，然後蛋黃還是生的這樣。」

▲陶喆、楊祐寧互尬料理。（圖／偉大文化提供）

MV其中一道是彩椒跟蛋組合的創意料理，楊祐寧還現場當起廚藝指導，向導演解說應該要先做蛋白，再鋪蛋黃上去才會好看，最後更和陶喆一起開心享用蔥花蛋。

楊祐寧直呼：「我第一次聽到這首歌、聽到旋律，然後想到導演給我們很多的參考，就覺得很有趣，好像一個人困在一個迴圈裡面，然後出不來的這種感覺，整個概念是很有趣、好玩的。」

▲▼陶喆、楊祐寧各自都會下廚。（圖／偉大文化提供）

陶喆也覺得導演的創意很特別，可以把食物、愛情跟〈In the Morning〉這首歌有所連結，而歌曲是有50、60年代Soul、Motown感覺的一首歌，有著老靈魂的氛圍。在MV中，楊祐寧做的所有有料理女朋友都沒有吃，全部原封不動在冰箱裡，精彩的早餐料理未能打動女生的心，陶喆笑言：「你們可以看到我烹飪出來的這麼多道菜，都救不了楊祐寧在MV裡面的角色，怎麼辦呢？所以我覺得MV跟這個歌曲，會帶給大家會心的一笑，以及很多的溫暖。」