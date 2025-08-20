猗窩座只花10天！《鬼滅之刃無限城》台灣破4億…北美預售破紀錄

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》於8月8日在台灣上映，近日台灣代理商「木棉花」宣布，《無限城篇》第一章票房達4億大關，已經躍上台灣日片票房歷史第3高。而《鬼滅之刃》也將在北美上映，預售票率先破紀錄。

▲《鬼滅之刃無限城篇》在全球各地輪流上映。（圖／翻攝自X）

代理商木棉花日前宣布，《鬼滅之刃無限城》上映首10日，票房已突破4億台幣，觀影人次突破130萬，同時也締造全台票房7項歷史紀錄，包括首日票房第一、全台預售票房影史紀錄第一、動畫電影影史首週末全台票房第一、動畫電影影史全台票房最速破1億（首2日）、動畫電影影史全台票房最速破2億（首4日）、動畫電影影史全台票房最速破3億（首8日）、動畫電影影史全台票房最速破4億（首10日達成）。而《無限列車》當年是首20日破4億。

▲《鬼滅之刃無限城第一章猗窩座再襲》台灣破4億大關。（圖／翻攝自臉書）

回顧台灣影史的日本電影票房排名，第一名是2020年《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，票房高達6.36億台幣，是台灣影史總票房排行第11名。第二名是《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，台灣等到2023年1月13日上映，票房高達4.59億，也是2023年度最高票房。《鬼滅之刃無限城篇》第一章上映不到半個月，票房已經突破4億，接下來將會一路洗牌台灣影史紀錄。

▲《鬼滅之刃無限城》台灣票房4.09億。（圖／翻攝自全國電影票房網）

▲《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》只花10天台灣票房破4億。（圖／翻攝自X）



而《鬼滅之刃無限城》即將9月9日在北美上映，據外媒《Deadline》報導，美國大型電影售票網「Fandango」宣布，《無限城篇》北美首映當日的預售票成績已經將近1000萬美元，創下動畫片預售票房紀錄。而2020年《無限列車》在疫情期上映，票房2100萬美元，2022年《咒術迴戰0》也達1800萬美元，外媒認為《無限城篇》的票房有機會超越這兩部動畫。

截至目前為止，《鬼滅之刃無限城》在全球票房收入接近1.93億美元（約台幣58億元），其中75%來自日本。

▲《鬼滅之刃無限城》將於9月在北美上映。（圖／翻攝自X）

▲台灣影史日本電影票房前10名。（圖／ETtoday製圖）

