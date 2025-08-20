記者張筱涵／綜合報導

韓國男子二人團體UN出身的歌手兼演員崔正元因涉嫌違反《跟蹤犯罪處罰法》遭警方立案，並被法院下達緊急應急措施，不得接近被害人，但他隨後出面否認，強調事件是與女友分手過程中的誤會，並非如外界所傳「持凶器威脅」。

首爾中部警察署日前證實，崔正元因涉嫌前往一名熟識女性住所並持械威脅而被立案，警方同時申請緊急應急措施，禁止其在100公尺內接近對方住處及以通訊聯絡。若違反，恐將面臨韓幣1000萬元（約台幣22萬元）以下罰款。對此，崔正元透過《SBS》及社群平台回應，承認確實接受過警方調查，但強調部分報導「嚴重被歪曲」，他解釋事件是「與現任女友分手過程中的私人矛盾」，否認跟蹤及持刀說法，他並補充，當時只是出現「暗示自殘」的情況，卻被外界錯誤放大。

事實上，崔正元早已因「第三者男嫌疑」纏身，首爾家庭法院去年12月認定，他的熟人A某在婚姻期間與崔正元接觸並有不忠行為，判決A某支付丈夫韓幣3000萬元（約台幣66萬元）慰謝金。A某的丈夫亦在2022年12月對崔正元提起韓幣1億元（約台幣220萬元）損害賠償訴訟。崔正元則一再強調「並非第三者」，並已向對方提起名譽毀損及恐嚇反訴。

崔正元20日接受採訪時表示，這三年因相關訴訟備受煎熬，但堅稱自己清白，期盼即將到來的審判能證明真相。他強調：「我真的沒有當過第三者，希望不要隨便給我貼上這樣的標籤。」

