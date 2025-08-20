蔡燦得八點檔慘遭殺害「兇手還沒落網」　回攝影棚探班…意外淚崩

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入白熱化，傅子純在劇中飾演的角色，母親「黃靜怡」（蔡燦得飾）在婚禮上慘遭殺害，兇手身分成為觀眾追查焦點，眾人議論多時的真兇，即將浮出水面。

▲蔡燦得在《好運來》領便當，特地帶伴手禮回到民視探班。（圖／民視提供）

近期忙於舞台劇演出的蔡燦得，特地利用拍攝空檔驚喜回到民視探班，還貼心帶上甜甜圈慰勞劇組，她笑說「甜甜圈就是圓滿的象徵，希望角色也能有個圓滿交代。」自從角色「領便當」後，她幾乎天天收到粉絲熱情的「辦案進度回報」，讓她哭笑不得，也覺得十分窩心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡燦得在《好運來》領便當，特地帶伴手禮回到民視探班。（圖／民視提供）

一踏進攝影棚，蔡燦得立刻與陳家逵、吳東諺爆笑重逢，兩人搞笑歡迎「靜怡靈魂回歸」，甚至拿著甜甜圈擺拍，還打趣說「子孫有孝順某～」，現場氣氛歡樂。

▲蔡燦得在《好運來》領便當，特地帶伴手禮回到民視探班。（圖／民視提供）

隨後，蔡燦得一見到劇中「復仇女神」的王瞳，立刻上前給對方一個大大的擁抱，王瞳感動直呼「超級想跟蔡燦得合作！」還不忘搞笑問「我是不是也跟兇殺案有關啊？」逗得大家哈哈大笑。蔡燦得則反邀王瞳到劇場欣賞她的新舞台劇，兩人互動充滿溫暖情誼。

▲蔡燦得在《好運來》領便當，特地帶伴手禮回到民視探班。（圖／民視提供）

在片場，蔡燦得也和劇中老公王燦相見歡，對方一見到她就笑喊「我好想妳的聲音，可以用台語罵我一下嗎？」更形容她的聲音像小貓咪般溫柔，現場互動溫馨又逗趣。

▲蔡燦得在《好運來》領便當，特地帶伴手禮回到民視探班。（圖／民視提供）

電視台也特別準備了一個黑色小貓抱枕，感謝蔡燦得為角色付出的心力。這份心意讓她瞬間紅了眼眶，因為她曾飼養的黑貓幾年前過世，這份巧思令她倍感思念與溫暖，表示「民視真的很溫暖，就像一個大家庭。」並許願自己能繼續把台語練好，帶來更多作品回饋觀眾。

▲蔡燦得在《好運來》領便當，特地帶伴手禮回到民視探班。（圖／民視提供）