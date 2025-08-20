《火神的眼淚》音樂劇加演！林依晨看完狂讚　方志友「哭到抽搐」

記者黃庠棻／台北報導

故事工廠攜手瘋戲樂工作室，將公視話題影集《火神的眼淚》改編為音樂劇，自首演起佳評如潮，目前已演出12場，感動逾2萬觀眾進場，場場淚灑劇院。除了觀眾口碑發燒，影視名人也力推。

▲《火神的眼淚》改編成音樂劇宣布加演。（圖／故事工廠提供）

金鐘影后林依晨看完感慨《火神的眼淚》音樂劇「帶領我們同理出生入死的救災職人」，金馬女配方志友直呼「第一次在劇院哭到抽搐，請帶足衛生紙進場！」，金鐘男配黃迪揚則說「這齣戲讓大家更貼近消防員的辛酸與偉大。」

故事工廠宣布將於 8月22日至24日台北表演藝術中心 及 9月6日嘉義表演藝術中心再度加演，讓未能朝聖的粉絲有機會進場一同見證消防員的無畏與堅持，購票詳洽TixFun。

本劇由藝術總監黃致凱改編、執導並作詞，金馬獎常客王希文擔任音樂執導與作曲，演員陣容集結楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，以音樂和戲劇交織出一段熱血與淚水並存的故事。

主演楊大正坦言，原本計畫暫別劇場「但《火神》打動了我，如果這齣戲能作為階段性的收尾，非常有意義！」方宥心也坦言在排練過程中深深感佩消防員「總是勇往直前、不求回報」的精神。她也分享演出挑戰「我在劇中要操作雲梯車救援，但我其實有懼高症。想著有一條生命在等待，就會覺得個人的恐懼顯得渺小許多，這是最大的心理關卡。」

是元介期許該劇能一直加演下去，直呼「再加100場！」他認為音樂劇不只是講消防員的故事「它也觸及觀眾的親情、友情、職場關係。透過音樂，快樂的歌裡可能暗藏悲傷，悲傷的旋律卻可能帶來力量。希望大家走出劇院時，能帶走一些正能量，也許是一個字、一個回憶，回到自己心裡。」

此外，談到該劇不只是講「救人」，也在講「選擇」，被問及有沒有過必須做出艱難選擇的經驗，羅美玲回憶自己的人生選擇「我原本是護理師，因參加歌唱比賽而出道，曾經為此愧疚，覺得不負責任。但現在能用歌聲療癒人心，就是我的價值。如果觀眾因這齣戲感受到溫暖，那一切都更有意義。」

