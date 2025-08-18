被長輩當面催婚！許富凱崩喊「好痛苦」...下秒霸氣神回

▲ 許富凱與粉絲近距離話家常。（圖／寬宏藝術X何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王許富凱《拾歌PLUS》最終場演唱會唱回家鄉高雄，巧妙呼應港都地景，開場便以海浪聲與海鷗鳴奏出〈惜別的海岸〉，隨後更連飆江蕙經典名曲〈不想伊〉、〈你著忍耐〉，瞬間點燃全場熱情，許富凱感性表示：「「以後如果有機會，好像應該辦一下整場全部是她們歌的專場，如果辦了你們會來嗎？其實辦一場哪夠？對不對，真的覺得歌唱生涯可以像她們累積那麼多經典歌，實在是很令人欽佩跟羨慕，也覺得好幸福可以生在擁有她們的時代。」

▲▼ 許富凱演唱多首經典歌。（圖／寬宏藝術X何樂音樂提供）



他以「無情」為題，連續飆唱〈感謝無情人〉等三首金曲，情緒滿點，隨後又帶領歌迷重返駐唱舞廳時光，〈愛情恰恰〉、〈舞女〉等連發，許富凱更忘情扭腰擺臀，引爆全場尖叫，他笑稱：「我若下去衣服可能都不見吧！」許富凱與歌迷近距離話家常，笑稱演唱會形式像「佈道大會」，自己成了「心靈導師」。他對全場分享：「放下不是因為放棄，而是你接受了它。」呼籲大家在紛亂世道中，人際關係應保持和善溫柔，相信社會將更加和平圓滿，現場鼓手還趣味地敲響缽聲，讓歌迷會心一笑。

許富凱話題提及日常生活，前陣子有長輩對他當面催婚，要他趕緊娶老婆成家，他在台上回應對方：「問這題很使人痛苦耶！要嫁就嫁，要娶就娶，不用問。」認為在做任何重大的決定都要想清楚，重點是：「要對自己好，因為在這個世界上，沒有一個人可以比我們自己陪著我們自己更久。」演唱會尾聲，他邀請全場大合照，特別拿出一件粉紅色蓬裙套上脖子，趁機與粉絲宣導乳癌防治與公益路跑活動。

演唱會共獻上28首台語經典，帶歌迷穿梭時空，療癒心靈。許富凱感性說：「聽到這些歌，彷彿回到過去與青春相見，若心事未放下，就讓歌聲釋放吧！」他特別獻唱〈港邊甘是男性傷心的所在〉呼應高雄，期望港都成為滿載美好回憶的所在，而非傷心之地。巡演完美落幕，他與樂迷相約：「希望往後每一年都能用音樂相見，祝大家健康，年年都來聽我唱歌！」

