李珠珢PO低胸跳舞片「將隊友全打碼」掀戰！罕見親上火線回應了

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢來台發展後，一舉一動都備受關注。沒想到，近日在社群網站上傳一段影片時，因為將隊友的臉打碼，引來部分網友不滿留言。對此，她17日也難得親上火線回應了。

畫面是李珠珢15日跳開場舞的片段，紮著高馬尾的她，身穿白色低胸背心，搭配牛仔吊帶褲，打扮得十分俏麗。但格外引起討論的是，身後的李雅英等隊友的臉蛋全被打碼了。

結果意外釣出不少網友留言詢問遮住隊友臉的原因，李珠珢看到後則火速回應「這才是有禮貌」，許多粉絲也浮出水面幫忙解釋，韓國影片多半會這麼處理，「主要是直拍珠珢而已，這樣可以避免拍到別人不好看的表情。」

事實上，李珠珢最近可說是人紅是非多。前幾天和南珉貞一起「騎軍旗」的動作引發爭議後，除了立刻在社群網站道歉，「不懂台灣禁忌」，隔天比賽前也現身再度致歉，「這次的教訓會讓我更注意自己的行為。」