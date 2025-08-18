ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《鬼滅之刃無限城》日本破257億影史第4！超越2神片快追上《鐵達尼號》

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》票房洗牌日本影史排行！動畫官方18日發文，宣布票房突破257億8265萬6600日圓（約52億4640萬7082元）、觀影人次達1827萬2941人的紀錄。本片在日本上映至今31天，以空前的速度改寫影史紀錄，現在上升至影史第4名。

▲▼《鬼滅之刃無限城》日本上映31天，票房破257億日圓。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃公式）

▲《鬼滅之刃無限城》日本上映31天，票房破257億日圓。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃公式）

據日媒《日刊體育報》報導，《鬼滅之刃無限城》上映25天票房突破220億日圓，觀影人次突破1569萬人，經過6天票房再增37億日圓（約台幣7.5億元），超越2014年美國迪士尼動畫片《冰雪奇緣》的255億日圓，以及2016年新海誠《你的名字。》的251億7000萬日圓，這兩部都是時代神作。《鬼滅》官方X發文感謝：「誠心感謝眾多觀眾的觀賞。也感謝本片能以各種形式上映，今後也懇請繼續支持。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《鬼滅之刃無限城》日本上映31天，票房破257億日圓。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃公式）

▲《鬼滅之刃無限城》票房再飆高，官方發文感謝。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃公式）

《鬼滅之刃無限城》全日本452家影院上映，上映首週刷新日本3大歷史票房紀錄，包括單日最高票房、首3日最高票房、首日最高票房等。雖著觀影方式隨時代進化，《鬼滅之刃》推出 一般數位版、IMAX版、4DX版、Dolby Cinema等，吸引影迷親身到電影院，體驗不同於家中觀看的至高影音享受。

此外，《鬼滅之刃無限城》僅花8天就突破百億日圓票房，也創下日本影史最快破百億的新記錄，超越2020年《無限列車》的10日破百億傳奇。目前票房257億日圓，距離好萊塢經典電影《鐵達尼號》創下277.7億日圓，僅差20.7億日圓，如果觀影人潮氣勢不減，外界看好8月內將衝上影史第3名，緊接著就要挑戰300億票房大關！

▲▼《鬼滅之刃無限城》第一章影史第4。（圖／ETtoday製圖）

▲《鬼滅之刃無限城》第一章影史第4。（圖／ETtoday製圖）

鬼滅之刃無限城篇猗窩座再襲

