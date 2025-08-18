ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
福山雅治公司發聲明！　遭爆「女主播聚會開黃腔」AMUSE回應3重點

記者陳芊秀／綜合報導

56歲日本男星福山雅治被日媒震撼爆料，遭點名曾參加富士電視台高層大多亮舉辦的「不適當聚會」。他選擇直接接受媒體近70分鐘專訪回應此事，並於18日公開發文，請外界避免傷害勇敢配合調查的相關人士，而他的所屬經紀公司「AMUSE」也發聲明回應質疑。

▲▼福山雅治回應參加富士電視台不當聚會。（圖／翻攝自X、AMUSE官網）

▲福山雅治公司發聲明，回應參加富士電視台不當聚會。（圖／翻攝自X）

日媒《女性SEVEN》曝光富士電視台第三方委員會調查報告書的部分內容，其截圖文字提及，大多亮曾在某位「有力節目男性演出者」參加的聚會，讓女主播與女員工同席，聚會自2005年前後開始，每年大約舉辦1到2次，至少有19名女性主播（包含已離職者）參加。該位「男性演出者」曾傳LINE訊息給大多亮，包括「想見新人主播」、「與女主播的聚會，請多指教」等，大多亮收到訊息後會依此辦聚會。據出席過聚會的女員工、女主播表示，「男性演出者」與大多亮等人在聚會時，言談頻繁出現不適當與帶有性意味的黃色笑話，令在場人員感到不舒服。

娛樂公司「AMUSE」發表聲明，回應旗下藝人福山雅治接受《女性SEVEN》專訪的原因，「由於一連串富士電視問題備受社會關注，加上本人也有意願，為避免引發齟齬或誤解的報導，因此決定接受《女性SEVEN》的採訪。」聲明強調，網路版報導僅部分節錄，雜誌刊登本人的完成回應，希望大眾參閱

有關報告書提及，調查委員會遇訪談這位「有力節目男性演出者」，但是對方以繁忙為由拒絕面談。對此AMUSE否認有拒絕，雖然演出者因繁忙無法回應，「取而代之的是對委員會的書面問題以書面作答」、「當時因為正在外地拍攝，行程安排上難以進行面對面面談，所以以書面回答的方式回覆。不過，他仍誠懇應對，並不存在『拒絕』的事實。」

此外，調查報告書於今年3月31日發表，公司聲明回應，因為基於內容高度機密性，為了避免聚會參加者被揣測、鎖定或誹謗中傷，福山雅治沒有公開自己的身分。而福山雅治8月接到《女性SEVEN》採訪，由於富士電視台事件受到社會高度關注，本人希望能避免不必要的誤解，因而決定接受訪問。

▲▼福山雅治回應參加富士電視台不當聚會。（圖／翻攝自X、AMUSE官網）

▲福山雅治公司AMUSE聲明，否認拒絕第三方調查委員會面談，以書面回覆。（圖／翻攝自AMUSE官網）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。
【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

