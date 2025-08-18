直擊周渝民、張鈞甯現身西門町！沿著戲院人龍走…兜售電影票全被拍

▲周渝民現身西門町街頭拍攝台版《我們的藍調時光》，即使是大熱天底下拍戲，他看起來還是清爽帥氣。（圖／本刊攝影組）



圖文／CTWANT

台版《我們的藍調時光》日前開拍，由周渝民搭檔張鈞甯演出韓版李秉憲和申敏兒的角色，時報周刊CTWANT日前目擊男女主角在台北市西門町電影街拍攝，劇組大陣仗工作人員聚集，加上男帥女美的養眼畫面，吸引不少民眾駐足圍觀。

8月12日中午，周渝民一早在西門町「電影街」拍攝新戲，劇組對他十分禮遇，即使是大熱天，午餐放飯時間也讓周渝民有足夠的休息空間，他在工作人員的陪同下回到附近飯店休息。2點半左右，他回到拍攝場地，只見對戲張鈞甯已經在現場準備，一身米色V領裙裝，看來氣質又不失性感女人味，搭配清爽的馬尾造型，看來格外吸睛。

▲張鈞甯身穿米色V領裙裝氣質現身。（圖／本刊攝影組）



值得一提的是，導演林子平在現場指導2人拍攝細節，手上還拿著劇本的張鈞甯笑得合不攏嘴。現場彩排完，張鈞甯到導演旁邊看著回放調整後，兩人開始正式拍攝。

▲現場彩排完，張鈞甯與導演一同看回放討論何處要調整。（圖／本刊攝影組）



▲上場前周渝民心情愉悅，與撐著傘遮陽的張鈞甯不停閒聊。（圖／本刊攝影組）



當天拍攝戲份是周渝民沿著戲院排隊購票的人龍，逐一兜售黃牛票，肢體動作和表情展現出濃烈的痞子味。賣了一圈，他被角落的張鈞甯吸引，目光全在對方身上，儘管有生意主動上門，卻被他一把推開。目不轉睛的他忽然回神，轉頭摘下帽子，動作帥氣地撥弄頭髮，接著走到張鈞甯身邊搭訕，拿出腰包裡面的黃牛票，即便是搞笑又老派的把妹招數，但周渝民用那張帥氣的臉蛋兜售，想必就算是100張也願意買。

▲帽沿壓低的周渝民在跟臨演兜售電影票。（圖／本刊攝影組）



▲周渝民原本戴著帽子賣票，後來拿下帽子露出一頭亂髮，表情也十分奇妙。（圖／本刊攝影組）



果不其然，只見周渝民動作略顯浮誇地彎了腰又仰身，而張鈞甯被他逗到笑得，接著隨他一起走向戲院。儘管他表現得相當入戲，但中間還是有一段NG笑場。該場戲份結束後，仔仔回到休息室換裝，搭乘劇組的交通車離開，到另一處民宅，繼續馬不停蹄的拍攝工作。

▲周渝民使出老派把妹招數逗樂張鈞甯，動作略顯浮誇地彎了腰又仰天猛笑。（圖／本刊攝影組）



▲周渝民向張鈞甯兜售電影票的過程逗趣，看起來也還是很帥氣。（圖／本刊攝影組）



