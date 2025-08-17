ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阿諾首登大巨蛋擔任開球嘉賓！　緊張到手抖「私下請教富邦啦啦隊女神」

記者孟育民／台北報導

阿諾於昨（16日）受邀至臺北大巨蛋擔任開球嘉賓，首次開球的她笑說自己超認真準備，「我一知道要來開球，立馬揪好幾個朋友到大安森林公園練習了好幾天，就怕投得不好，也希望動作能做得漂亮好看。也因為我沒開過球，不知道要準備什麼，又覺得不能只是開球而已，還狂練應援舞。」她笑說有次碰到Fubon Angels的檸檬，她趕緊跟對方請教動作，後臺採訪時更現場展示了一小段應援舞。

▲▼阿諾首次擔任開球嘉賓直呼緊張。（圖／光意娛樂提供）

▲▼阿諾首次擔任開球嘉賓直呼緊張。（圖／光意娛樂提供）

▲▼阿諾首次擔任開球嘉賓直呼緊張。（圖／光意娛樂提供）

初次開球的阿諾更直呼自己超級緊張，「過來路上我覺得自己快吐了，甚至緊張到雙手都在抖，喝水時手抖到都看得出水瓶在晃。」事前練習時，阿諾從投球方式、身體姿勢到抬手的角度等都認真請教，更被教練肯定投得不錯。開場採訪時，她開心表示，「很感謝台灣大哥大的邀請，我才能站上臺北大巨蛋這神聖的草地，對我來說是一個很難忘的經驗。」說完更興奮的摸了自己腳下的球場草地。

▲▼阿諾首次擔任開球嘉賓直呼緊張。（圖／光意娛樂提供）

▲▼阿諾私下認真練習。（圖／光意娛樂提供）

▲▼阿諾首次擔任開球嘉賓直呼緊張。（圖／光意娛樂提供）

阿諾笑說真的站上臺北大巨蛋的場中央，看到滿場觀眾的瞬間，有種自己很渺小的感覺，「我一直跟自己說要hold住，但腦袋跟身體好像不同步一樣，都不知道是怎麼擺出動作的。雖然把球投出去之前的姿勢都要hold住，但我緊張到腿都軟了，就控制不住的晃了一下，還好最後順利投出。」雖直呼緊張一度重整動作，但她投球出去時動作俐落，球筆直劃過空中，成功投出「直直的一球」，瞬間掀起全場觀眾鼓掌歡呼。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

泰國浪浪怕雷躲雨闖進超商　警出動盾牌+警棍趕離！

