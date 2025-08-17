謝金燕驚喜現身演唱會！信嗨跳「姐姐」壓力爆棚：我好緊張

記者許逸群／台北報導

搖滾天王信（蘇見信）的「信2025盡興而活」巡迴演唱會，近日熱鬧開唱，更邀請到「電音天后」謝金燕驚喜助陣，瞬間引爆話題！此外，信也展現出霸氣，宣言：「我的歌跟我的人一樣，不會老！」展現搖滾天王不減當年的魅力與實力。

▲▼信演唱會邀請謝金燕擔任嘉賓。（圖／狠耐聽音樂工作室提供）

為了巡演，信積極鍛鍊體格，甚至加入爬山運動提升肺活量與體力。天生衣架子的他，穿上英倫搖滾風裙裝帥氣破表，更自信展露結實肌肉，維持年輕體態。他一開場便飆唱情歌，引爆全場尖叫，粉絲們熱情狂讚「老大好帥！」信更感性表示：「常有人說我唱歌太用力，但人生哪有省力的呢？」

其中一場演出中，信特別邀請電音天后謝金燕驚喜助陣！她以火辣造型現身，讓全場為之沸騰。兩位實力派唱將首次在舞台上合體，不僅將舞曲〈練舞功〉融入搖滾風格，更挑戰唱跳〈姐姐〉，將現場氣氛推向最高潮！信更笑說：「唱自己的歌都沒壓力，但跳〈姐姐〉真的讓我好緊張！」

巡演主題「盡興而活」完美傳遞信的人生態度，他將每一次演出都視為獨一無二的限定場次，與樂迷共享無可複製的搖滾之夜。演唱會祭出多首經典神曲，包括〈死了都要愛〉、〈離歌〉、〈天高地厚〉等，首首經典燃爆全場，讓現場歌迷聽得如癡如醉，見證他維持巔峰的歌唱實力。