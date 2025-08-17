ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

文／網路溫度計

近年來中國的影視產業可說是百花齊放，多部爆款陸劇都在亞洲掀起不小的熱潮，劇中帥氣的男主角都順勢成為話題焦點之一。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出生於1990至1994年之間，演技實力都在線的「90後陸劇男星TOP 10」，來看看你心目中的男神有沒有上榜！

NO.10 龔俊
生日：1992年11月29日

▲龔俊。（圖／翻攝自微博）

▲龔俊。（圖／翻攝自微博）

提到BL耽美陸劇，你一定看過2021年推出的《山河令》，龔俊憑藉情話大聖「溫客行」一角迅速爆紅，外表俊朗的他在劇中展現了高超的拉絲「眼技」，並以該作品獲得《2021搜狐時尚盛典進取之夜》「年度風尚人物」及《金骨朵網絡影視盛典》「年度最受歡迎男演員」，人氣水漲船高，除了耽美劇，他還曾與周雨彤、迪麗熱巴等女神搭檔出演過，然而在熬過12部陸劇後才終於被大眾所認識，透過多年來的努力不懈，以實力證明自身、擠身於頂流男星之一。

NO.9 張晚意
生日：1994年4月22日

▲張晚意。（圖／翻攝自微博）

▲張晚意。（圖／翻攝自微博）

從《柳舟記》中的傲嬌王爺、《錦繡安寧》中的能文能武的三哥，到《似錦》中深情的少年將軍，每一部作品都逐步奠定了張晚意成為新一代古裝男神的地位。畢業於北京電影學院的他，自幼就展現了音樂上的天賦，不僅演技實力佳，還有著一副好歌喉。不過他的演員路並非一路順遂，他曾因為向經紀公司提出解約而背負千萬負債，但仍然持續磨練自身，以一身「正氣」及冷峻感的中式長相，加上出色的苦情演技，被各大導演選為古裝劇的絕佳人選，在觀眾之間也獲得好口碑，張晚意更在2024年被中國廣播電視社會組織聯合會等機構評為國家三級演員。

NO.8 劉學義
生日：1990年7月6日

▲劉學義。（圖／翻攝自微博）

▲劉學義。（圖／翻攝自微博）

自出道以來出演過多部熱播古裝劇的劉學義，有著183公分的高挑身材與深邃立體的五官，如同從漫畫中走出來的美男子一般。劉學義在從中央戲劇學院表演系畢業之後，便開啟了演藝之路，《青雲志》詮釋足智多謀的蕭逸才、《天乩之白蛇傳說》一人分飾兩角，即使是飾演反派，癡情的人設卻迷倒一票觀眾；近年來則以《琉璃》、《千古玦塵》等仙俠劇為主，被網友戲稱為「仙界代言人」。有別於劇中高冷清苦的形象，私下的劉學義其實相當搞笑，在各種幕後影片中可以看出他「話癆」的一面，甚至被搭檔過的女演員吳謹言吐槽什麼話題都能參與，與戲中霸氣的古代帝王形成了極大的反差。

NO.7 李現
生日：1990年7月6日

▲李現。（圖／翻攝自微博）

▲李現。（圖／翻攝自微博）

有著精壯身材但一臉童顏的李現，可說是近年來相當炙手可熱的演員之一，從電競男神、古裝俠士、霸道總裁到溫柔暖男，輕鬆駕馭各種類型的戲劇風格，每次亮相都能帶給觀眾全新的驚喜。

2019年《親愛的熱愛的》讓李現迅速走紅，劇中飾演帶領電競隊伍的霸道總裁，面對心儀的女主角佟年（楊紫 飾）時，展現了肉麻的一面，也因此得到了「現男友」這個稱號，微博還跟著爆漲了千萬粉絲。往後幾年李現挑戰了更多元的角色，透過細膩又有層次感的演技，對應不同的角色與情境，每部作品都獲得不錯的迴響，今年與楊紫二搭《錦繡芳華》再度引起話題，先婚後愛、甜虐交織的劇情，不僅打破第二季魔咒，更讓李現再次重回一線男演員的位置，網友都讚道「兩個人的化學反應真的很好」、「我們魷魚夫婦終於二搭」、「楊紫和李現演技一流 ，又是一齣爆劇」。

NO.6 楊洋
生日：1991年9月9日

▲楊洋。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋。（圖／翻攝自微博）

在中國影視圈被視為頂流中的頂流，楊洋堪稱是每演必爆，先以2016年的《微微一笑很傾城》的校草「肖奈」一角進入大眾的視線；2021年與女神迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》，引發現象級的熱潮，霸佔各大社群的熱搜，劇中完美還原原著的人設、台詞和細節，使這兩位高顏值的雙頂流被譽為「BG甜劇天花板」，也將楊洋推向事業巔峰。接著他又挑戰不同的戲劇類型，像是軍旅劇《特戰榮耀》、武俠劇《且試天下》，和王楚然搭檔的急診室戀愛劇《我的人間煙火》都受到熱烈好評，不僅演活劇中的各種「男友」，也讓他圈了不少死忠粉絲。

NO.5 成毅
生日：1990年5月17日

▲成毅。（圖／翻攝自微博）

▲成毅。（圖／翻攝自微博）

出道近十年才終於以《琉璃》爆紅的成毅，是大器晚成的中國男星代表，憑藉劇中冷靜且溫柔痴心的禹司鳳獲封「古裝美男」的稱號，偏向柔美風格的五官被粉絲戲稱差點美過女主角。2023年的作品《蓮花樓》，飾演引退江湖的武林門主，與肖順堯超燃對決的名場面，在社群平台上引起熱議，再度迎來演藝事業的巔峰。今年準備播出的《赴山海》也是由《蓮花樓》主創團隊打造，融合穿越、江湖武俠及朝堂權謀元素，被預訂為下一部爆款古裝劇，成毅也成為了名符其實的古裝專業戶。

NO.4 檀健次
生日：1990年10月5日

▲檀健次。（圖／翻攝自微博）

▲檀健次。（圖／翻攝自微博）

《大軍師司馬懿之軍師聯盟》的司馬懿、《獵罪圖鑑》的刑偵畫像師，還是《長相思》的深情九頭妖「相柳」...你是從哪個角色開始認識檀健次呢？其實，19歲就以MIC男團的身分出道，唱跳實力不俗，更曾在競技秀《我就是演員》中以優秀的全能實力進入A級。精緻的五官自帶貴族ㄧ般的優雅感，顏值實力雙全的他成為許多導演的首選，檀健次卻在影視圈熬了15年才得到第一個男主角色，也就是他的第一部出圈人生劇《獵罪圖鑑》，在劇中飾演天才模擬畫像師與刑警隊長聯合辦案，亮眼的好口碑推動了2024年第二季的播出。

2023年《長相思》讓他再次爆紅，與楊紫、張晚意、鄧為共同演出，當時創下30億的驚人播放量，檀健次雖然戲分不多，卻以九命蛇妖「相柳」的灰白色髮型留下相當深刻的印象，一人分飾兩角，在兩者之間切換自如，透過細微的眼神與動作傳達出心境變化，被網友稱讚連指尖都在演戲。

檀健次繼續挑戰自我，去年接演古裝輕喜劇《四方館》中的「廢材男主」，有別於過去深情的形象，他在劇中以詼諧的方式賣醜搞笑，自然不做作的演技再度讓他廣受好評，網友紛紛讚道「喜歡壇建次演技自然沒有刻意買弄顏值」、「看《四方館》第一次買了愛奇藝哈哈哈哈 ，他演技真的好好」、「超好笑真的有夠喜歡檀健次」。

NO.3 白敬亭
生日：1993年10月15日

▲白敬亭。（圖／翻攝自微博）

▲白敬亭。（圖／翻攝自微博）

誰還沒被《難哄》那位高冷又深情的桑延煞到？2025上半年討論度最高的陸劇《難哄》引爆兩位主角白敬亭、章若楠的人氣！白敬亭飾演外冷內熱的桑延，以溫柔且堅定的方式守護著女主角，導演瞿友寧拍出他的人生新帥度，白敬亭忍不住開玩笑嘆「這麼帥，我以後怎麼辦呀！」即使已經32歲卻充滿少年感，網友大讚根本是小說中走出來的「人間妄想」。

其實在《難哄》之前，白敬亭已有不少熱播代表作，像是《開端》、《長風渡》、《南來北往》都創下亮眼的成績，演技方面獲得高度肯定。私下更是才華洋溢，在推理節目《明星大偵探》展現出邏輯清晰、心思縝密的樣貌；畢業於首都師範大學音樂學院的他還會彈鋼琴，戲裡戲外都是不可多得的全能才子。

NO.2 劉宇寧
生日：1990年1月8日

▲劉宇寧。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧。（圖／翻攝自微博）

誰說從直播間走出來的歌手，只能停留在麥克風前？中國男星劉宇寧正用行動打破這種偏見。2018年，憑藉翻唱歌曲〈講真的〉在網路爆紅，從直播平台一躍成名，獨特嗓音溫柔又沙啞，逐漸被陸劇製作方鎖定為OST首選。他唱過的電視劇包括《長歌行》、《安樂傳》、《蒼蘭訣》、《一念關山》等，只要他唱的歌，劇裡的情侶就能順利修成正果，也讓他被粉絲封為「愛情保安」。

除了在樂壇發光發熱，劉宇寧這幾年也默默深耕影視圈。儘管最初的表現不被看好，但他沒有選擇走捷徑，而是一步一腳印地從小配角演起。從《一念關山》到《珠簾玉幕》的男一擔當，他的演技逐漸擄獲觀眾的認同。2025年6月播出的《折腰》，更是他演員生涯的代表作，飾演一位內心背負家仇、個性剛烈卻情感壓抑的戰場梟雄，劉宇寧以極富層次的演技呈現角色從復仇、掙扎到被愛感化的轉變，眼神的轉折、情緒的內斂都令人動容，觀眾紛紛表示「這根本是天選魏劭」。劇集播出後好評如潮，也讓他徹底撕掉演技不佳與古裝醜男的標籤，真正站穩演員之路。

值得一提的是，就在演技大爆發的同時，劉宇寧也沒忘記自己的音樂初心。於2025年暑期展開的個人巡迴演唱會，深圳、武漢門票皆秒殺，九月還會到上海開唱。他的逆襲，不僅是一段藝人生涯的轉型故事，更是一場屬於夢想與堅持的真實演繹。

NO.1 肖戰
生日：1991年10月5日

▲肖戰。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰。（圖／翻攝自微博）

眾望所歸的陸劇男星TOP就是人間雕塑肖戰了！2016年以X玖少年團出道，2017年開始了演員之路，在短短三年就憑藉古裝耽改劇《陳情令》一夕成名，劇中與王一博組成的「忘羨CP」圈粉無數，登頂新一代的大勢演員；接著《慶餘年》的言冰雲，雖然只是配角，卻將角色內斂冷峻的個性完美詮釋，更被網友稱為是「鑽石男配」。

今年則借古裝權謀大戲《藏海傳》站穩頂流男星的地位，Disney+突破10億觀看量；為了演好「藏海」這個角色，他在開拍前還為角色做了成長圖，導演也表示肖戰懂得用細節豐富角色，會用一個小動作展現藏海從書生到權臣的蛻變，演技實力在多年的磨練下受到肯定，可說是偶像轉型實力派演員的最佳例子之一。

▲▼90後陸劇十大男神排行。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲陸劇90後十大人氣男神。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

